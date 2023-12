330 artisti LGBTQIA+ non si esibiranno in Israele fino al cessate il fuoco a Gaza

2 min. di lettura

330 artisti queer hanno firmato una lettera in cui si sono impegnati a non esibirsi o a partecipare ad eventi pubblici in Israele fino a quando non verrà raggiunto un cessate il fuoco permanente nel conflitto israelo-palestinese a Gaza, e la Palestina non sarà “libera”.

Secondo il Washington Post e Al Jazeera News, oltre 20.000 palestinesi, israeliani e cittadini stranieri sono stati uccisi a Gaza da quando il conflitto militare è risorto, il 7 ottobre scorso. La stragrande maggioranza dei civili uccisi sono donne e bambini.

“Ci ha devastati vedere la perdita di vite innocenti israeliane il 7 ottobre”, si legge nella lettera pubblica che si trova su QueerArtistsForPalestine.org. “E da allora siamo devastati e chiamati all’azione, guardando Israele portare avanti il suo attacco contro civili innocenti a Gaza”.

“L’ONU riferisce che quasi 2 milioni di palestinesi, il 90% della popolazione di Gaza, sono stati sfollati dalle loro case”. “Vivono in rifugi non sicuri, senza accesso a cibo, acqua o assistenza sanitaria di base. Man mano che le notti invernali diventano più fredde, le malattie si diffondono. Gaza ha superato il punto di collasso: l’ONU ha descritto il suo stato come “apocalittico”. Diciamo basta”.

Gli artisti affermano di voler onorare “storie radicali di attivismo queer e di auto-espressione, che si oppongono a sistemi violenti come l’apartheid e l’occupazione militare” sfidando il “pinkwashing” di Israele nei confronti della sua “brutale” occupazione militare e delle politiche contro i palestinesi. Il pinkwashing, quando applicato a Israele, si riferisce alla rappresentazione che il Paese fa di se stesso come paradiso gay in un Medio Oriente dogmaticamente anti-LGBTQ+.

“I palestinesi ci ricordano che nessuno di noi sarà libero finché non saremo tutti liberi. Che la liberazione queer è fondamentalmente legata ai sogni di liberazione palestinese: autodeterminazione, dignità e fine di tutti i sistemi di oppressione. Continueremo a parlare apertamente a favore della Palestina, a educare noi stessi e ad elevare le voci palestinesi. La nostra queerness e la nostra umanità ci impongono di farlo”.

Tra gli artisti più noti che hanno firmato la lettera troviamo Angelica Ross, JD Samson, Hari Nef, Indya Moore, Sasha Velour, The Vixen e Tommy Dorfman. Non è chiaro quanti di questi artisti si siano già esibiti o avrebbero dovuto esibirsi in Israele.

Fonte: LGBTQNation

