Fase 2, Monica Cirinnà: “Governo apra a relazioni affettive, indipendentemente dalla loro natura e stabilita”

Il 4 maggio si avvicina, con l’ormai celebre Fase Due ai tempi del Coronavirus pronta a partire. Il DPCM firmato giorni fa dal Governo Conte ha dato vita ad un fiume incrociato di polemiche, legate in particolar modo al concetto di “congiunti”. Dal 4 maggio, infatti, potremo uscire di casa per andare a trovare proprio i congiunti, che il premier Conte ha indicato in “persone con cui ci sono rapporti di parentela o ci sono stabili relazioni affettive”. In sostanza, parenti vari e fidanzati/e. Ma è chiaro che rimanendo a questa definizione tutto rimanga troppo vago e interpretabili. “Non si può andare dagli amici e fare dei party“, ha anche aggiunto il premier, rialimentando le polemiche, in arrivo tanto dall’opposizione quanto dalla stessa maggioranza.

I senatori Pd Monica Cirinna ed il capogruppo Andrea Marcucci, ad esempio, oggi hanno fatto una richiesta ufficiale al presidente del consiglio.

Auspichiamo che il governo intervenga con le Faq sull’ultimo dpcm sulla questione dei congiunti, come aveva annunciato la ministra DeMicheli. A pochi giorni dall’entrata in vigore delle norme, è giusto che gli italiani sappiano chi posssono incontrare dal 4 maggio. Non vogliamo entrare nella discussione lessicale del termine congiunti, crediamo che Conte debba valorizzare il senso civico degli italiani e la loro responsabilizzazione nel rispetto delle norme di sicurezza. Va dato adeguato riconoscimento a tutte le relazioni affettive significative della persona, indipendentemente dalla loro natura e stabilità.

FAQ, al momento, che non concedono risposte concrete. Dura anche la presa di posizione delle Famiglie Arcobaleno, a rischio ennesima discriminazione nel caso in cui il DPCM non si faccia più chiaro e inclusivo. Queste le parole del presidente Gianfranco Goretti.