Feste LGBT e anticlericale: il passato ‘gay-friendly’ della candidata leghista Lucia Borgonzoni

La domanda di Tonti non ha ricevuto risposta. E’ stato attaccato dal pubblico in studio e dagli altri ospiti presenti (pro Borgonzoni). La gogna mediatica è continuata sui social, dopo che la leghista ha condiviso una foto del presidente di Arcigay Rimini tornando sulla questione, confermando la sua attività al Link di Bologna, ma assicurando che lo sapevano tutti che fosse della Lega.

L’impegno della candidata leghista alla “causa LGBT”

Ma non si tratta solo di occupare casolari abbandonati, frequentare discoteche gay e centri sociali. Lucia Borgonzoni si è data molto da fare in quegli anni, prima di diventare una sovranista alla “Parlateci di Bibbiano“ e contro una fantomatica invasione di immigrati.

Il suo nome compare ancora in alcuni vecchi volantini delle serate LGBT, così come le sue opere per promuovere la causa LGBT. Dj Max continua spiegando:

Era una grande sostenitrice della causa LGBT. Ricordo che se qualcuno parlava male dei gay, lei reagiva molto male, prendendo subito le difese. E poi le piace sostenere le nostre serate, esponendo i suoi quadri.

Ma quando c’è stata la svolta? Tutto è cambiato nel 2013. Era appena stata eletta in regione, e le sue idee iniziano a cambiare totalmente. Da sostenitrice della comunità LGBT è passata a dichiarazioni omofobe. Per Dj Max, è difficile sentire la sua ex amica e collega fare certe dichiarazioni.