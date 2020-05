Veglia di preghiera social contro l’omotransfobia

Giovedì 14 maggio alle 21:00 si terrà una diretta Facebook dalla pagina “Unità Pastorale Porta Ovest” e “Vicenza Pride” con una veglia celebrata in città da Don Dario Vivian. Una veglia di preghiera degli omosessuali credenti contro l’omotransfobia in vista della giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transobia, che si celebra venerdì 17 maggio.

“Non c’è più né Giudeo né Greco; non c’è né schiavo né libero; non c’è maschio e femmina; perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù (Gal 3,28).

Le veglie di preghiera per il superamento della violenza e dell’omo-lesbo-bi-trans-fobia sono una consuetudine che si rinnova dal 2007, quando per la prima volta a Firenze alcuni omosessuali cristiani decisero di pregare insieme a seguito di un tragico evento: Matteo, un giovane adolescente, si era tolto la vita a causa delle vessazioni dei compagni di scuola. Da allora in molte città italiane e in diverse città del mondo tanti cristiani di diversa provenienza si riuniscono ogni anno per pregare, fare memoria delle tante vittime e dire basta alle discriminazioni.

Questa proposta che si allarga a realtà sempre più composite e di “frontiera” ed è presente in molte diocesi, è segno di speranza, perché occasione preziosa di vicinanza ed attenzione a realtà che spesso risultano marginali, come i gruppi di cristiani LGBT+.

Questo appuntamento è uno dei passi, all’interno di un cammino più ampio indicato da Papa Francesco per la Chiesa, di aiutare le comunità cristiane a diventare un segno dell’amore di Dio, nella ricerca della verità e perché possano testimoniare il Dio della vita che ama tutte le sue creature chiamandole per nome.

La Veglia verrà curata dalla comunità parrocchiale di San Carlo e dall’Associazione “La Parola” gay-credenti di Vicenza.