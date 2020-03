Intervista esclusiva a Vera Gemma: da Pechino Express a icona gay

Abbiamo intervistato Vera Gemma, protagonista indiscussa di Pechino Express e non possiamo che amarla. Figlia dell’attore Giuliano Gemma, originaria di Roma si divide tra cinema e teatro, ma è proprio il reality di Raidue a consacrarla come la vera rivelazione a sorpresa di quest’anno.

Hai imparato qualcosa di nuovo su te stessa nel viaggio di Pechino Express?

Ho imparato quello che già sapevo della vita, ma in un modo diverso: quando tu dici non ce la faccio più e superi quel momento, ti si apre un mondo, perchè ognuno di noi ha una forza nascosta impensabile che non viene fuori se non nei momenti estremi di fatica.

Ho imparato a trasformare il non ce la faccio in ce la posso fare!

Molto spesso le donne di carattere come te e Asia Argento diventano delle vere icone per la comunità gay, come ti sentiresti ad essere definita così?

Che bello, io adoro questa cosa, non so perchè ma quando mi definiscono come un’icona gay e me lo dicevano già prima di Pechino, anche i miei amici gay, io lo vivo sempre come un complimento. Penso di essere molto simile a loro per molti aspetti, persino nell’approccio con i maschi; piace la mia ambiguità fisica, la chirurgia plastica, io per prima dico di ispirarmi alle persone transessuali; e anche l’ostentazione della mia femminilità, nonostante la mia indole da maschiaccio mostro tanto anche il mio essere donna e questo diverte molto i gay.