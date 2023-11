Isobel Jeffrey si è sottoposta ad un intervento chirurgico di riassegnazione di genere a 80 anni

2 min. di lettura

Isobel Jeffrey è stata prima camionista e poi pompiere per una vita, prima di sottoporsi ad un intervento chirurgico di riassegnazione di genere a 80 anni. Isobel ha raccontato la sua storia in tv, rivelando come abbia sempre avuto la sensazione, fin da piccola, che qualcosa non andasse bene. Per decenni Isobel ha affrontato i suoi sentimenti di disforia di genere con la moglie Margaret.

Per allontanare la realtà ha svolto lavori che la facevano sentire “virile”, mentre privatamente indossava segretamente gli abiti che sua moglie le comprava. Ma dopo 40 anni di vita passati nascosta, ha finalmente deciso, con il consenso della moglie che la sostiene, di effettuare la transizione pubblica all’età di 70 anni.

“Quando ero più giovane incarceravano ancora gli omosessuali, delle persone trans non si parlava nemmeno”, ha precisato ai conduttori di Good Morning Britain. “Ho avuto il sostegno di una moglie meravigliosa, meravigliosa, con cui sono sposata da 60 anni.”

Sua moglie è stata portata in una casa di cura dopo aver sviluppato i sintomi del morbo di Alzheimer. Dopo aver desiderato la transizione prima che fosse troppo tardi, la moglie di Isobel le ha detto: “Qualunque cosa ti renda felice, caro”.

Isobel ha fatto coming out con la sua famiglia nel 2018 e ha ricevuto il pieno sostegno del “95%” delle persone a cui ha parlato. “Da allora le cose sono andate avanti, ho avuto sono andata dal mio medico per alcune formalità e ostacoli da superare.”

A causa degli intensi tempi di attesa per l’intervento chirurgico di conferma del genere per le persone trans, Isobel è stata costretta a farlo privatamente, utilizzando la maggior parte dei soldi della sua pensione. Il suo chirurgo, Chris Seipp, ha detto di essere rimasto sbalordito quando ha incontrato Isobel, dicendo che la sua motivazione “è semplicemente eccezionale”.

Isobel, a sua volta, ha descritto Seipp come un “uomo meraviglioso, meraviglioso”.

Nei giorni scorsi si è celebrato il TDOR, Transgender Day Of Remembrance, giornata nella quale si ricordano le vittime di odio transfobico. Numerosi gli eventi organizzati in Italia, qui l’agenda di Gay.it con date e città TDOR. Il nostro Paese è in assoluto quello in cui si commettono più crimini d’odio transfobico in Europa insieme alla Turchia. È quanto emerge dal Trans Murder Monitoring 2023 Global Update, secondo cui Italia e Turchia sono i due Paesi dell’area europea in cui si registrano ogni anno più omicidi di persone trans.