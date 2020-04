Coronavirus, per le famiglie arcobaleno d’Italia nessun accesso a congedo parentale e bonus – VIDEO

Lorenzo Fontana, ex ministro leghista, arrivò a dire che ‘no, le famiglie arcobaleno non esistono‘. Una follia che la politica italiana continua purtroppo a cavalcare, vista l’assoluta mancanza di tutele nei confronti di questi nuclei familiari che esistono eccome, sono tra noi, pagano le tasse, crescono bambini. Ai tempi dell’isolamento da Covid-19 quest’indecente falla legislativa si è fatta ancor più rumorosa e gravosa, perché la mancanza di una legge che le riconosca pienamente rende invisibili le famiglie arcobaleno, per la burocrazia, per gli ammortizzatori sociali, per le autocertificazioni.

L’ANSA ne ha intervistate alcune, in un video di 3 minuti in cui emergono tutte le problematiche in essere. “Non ho potuto accedere al congedo parentale perché non ho ottenuto il riconoscimento della genitorialità“, confessano Anastasiia Khadzhynova e Flaminia Musco, mamme di due bimbi. Oltre alla negazione dei congedi parentali, per i genitori separati che non hanno riconoscimento legale è un rischio anche solo uscire di casa per andare a trovare il proprio figlio, come sottolineato da Alessia Crocini e Antonella Stellabella, ostetrica e mamma single che non sa come muoversi.

“Il genitore che non ha un riconoscimento legale non può accedere agli strumenti a sostegno del reddito pensati per le famiglie“, sottolineano da Famiglie Arcobaleno. “Il genitore che non ha un riconoscimento legale, in caso di separazione, rischia ogni volta che si muove da casa per prendere o riportare il/la figlio/a a casa dell’altro genitore. Viviamo come tutti i cittadini di questo paese i disagi, le paure e le privazioni che questa emergenza sanitaria ci impone ma ancora una volta veniamo penalizzati nel nostro ruolo genitoriale per il vuoto normativo che pesa sulle nostre famiglie e che, proprio nelle difficoltà, si rende ancora più odioso e inaccettabile“.