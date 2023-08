0:00 Ascolta l'articolo 3 min. di lettura Scuro Chiaro

L’estate 2023 è ancora nel pieno delle sue forze eppure i rumors sulla nuova stagione televisiva non sembrano voler andare in vacanza. Lo sa bene Milly Carlucci che nelle ultime ore ha dovuto leggere sui social un gran numero di indiscrezioni che vedono protagonista il suo amatissimo Ballando con le stelle 2023.

Ballando con le stelle 2023, chi avrà la meglio tra Bruganelli e Lucarelli?

Dopo aver lanciato sui social il sondaggio in cui si chiedeva al pubblico chi avrebbe voluto vedere in giuria, facendo presagire un cambio della guardia che invece non dovrebbe avvenire, almeno per quest’anno; ora al centro dell’attenzione mediatica c’è l’ex opinionista del GF VIP Sonia Bruganelli che secondo Dagospia starebbe ambendo ad approdare nel sabato sera di Rai 1, al posto della giornalista Selvaggia Lucarelli.

Indiscrezione che, però, sembrerebbe del tutto infondata: la Bruganelli, infatti, aveva annunciato ancor prima del cambio di rotta del reality show di Canale 5 che non avrebbe fatto tripletta nel ruolo di opinionista. Che ora voglia approdare persino su Rai 1 ci sembra parecchio strano; ma forse ci sbagliamo.

Ballando con le stelle 2023: le prime indiscrezioni sui concorrenti

Ma andiamo avanti: stando a quanto riportato dai colleghi di TvBlog, nel parterre di concorrenti potrebbero arrivare Paola Perego e Simona Ventura, sulla cresta dell’onda per la loro trasmissione della domenica mattina “Citofonare Rai 2”.

A calcare le tavole del palco dell’Auditorium del foro italico in Roma potrebbe arrivare anche Teo Mammucari, rimasto vergine di programmi dopo l’esclusione da Tú sí que vales e l’abbandono a metà della scorsa stagione della conduzione de Le Iene Show al fianco di Belen Rodriguez.

Al momento, però, nessuno dei tre volti noti e amatissimi della tv italiana avrebbe né smentito né confermato l’indiscrezione. Non ci resta che aspettare le prossime settimane per scoprirlo… intanto ciò che è certo è che tra i concorrenti in trattativa sono stati bocciati Karma B e il pasticcere di Bake Off Italia Damiano Carrara. Nulla da fare nemmeno per la d’Urso che ha smentito ogni indiscrezione.

Ballando con le stelle 2023: Barbara d’Urso non ci sarà!

Nelle scorse ore, infatti, la conduttrice partenopea Barbara d’Urso – al centro dell’attenzione mediatica per via del mancato rinnovo alla conduzione di Pomeriggio Cinque – ha smentito ai colleghi di The Hollywood Reporter Roma le indiscrezioni su una sua possibile partecipazione a Ballando con le stelle 2023:

Questa è divertente: su di me escono delle notizie meravigliose. Addirittura che sarei stata la nuova giurata di “Ballando con le stelle”. Opzione che non è mai esistita […]. Credo che la giuria di “Ballando” che c’è stata finora sia un’ottima giuria e lo sarà ancora in futuro. E non c’è mai stata, ma neanche in lontananza, questa idea. Mi piace il programma e stimo molto Milly. L’ho sempre guardato e continuo a guardarlo. Prima o poi accadrà. Sono talmente piccola che ho ancora tanto tempo. C’è stato anche un incontro qualche tempo fa e io ho dovuto purtroppo, per vari motivi, declinare l’invito. Milly è stata molto gentile e molto, diciamo, volitiva. Voleva che io facessi la ballerina per una notte. È molto convincente, però io in quel periodo ero obbligata a fare una scelta e quindi ho dovuto dire di no. Però la ringrazio per avermelo chiesto e, ripeto, è una trasmissione che guardo perché mi piace proprio. Mi piace, amo la danza, qualunque forma di danza.

