Ballando con le Stelle è uno dei programmi di intrattenimento più popolari nel nostro bel Paese e per questo motivo, nonostante manchino ancora parecchi mesi alla messa in onda della nuova edizione, in molti sul web hanno già iniziato a dibattere su quali potrebbero essere i nuovi giudici e i nuovi concorrenti.

Ad alimentare questo dibattito ci hanno pensato gli stessi autori del talent show di Rai 1 che proprio nelle ultime settimane hanno iniziato a pubblicare sui profili social ufficiali della trasmissione dei post con dei fotomontaggi che ritraggono alcuni volti noti del mondo dello spettacolo nei quali si veniva richiesto ai telespettatori di esprimere la propria preferenza su chi avrebbero voluto vedere in giuria.

Barbara d’Urso, Francesca Fagnani, Giuseppe Cruciani, Giancarlo Magalli, Nunzia De Girolamo, Luisella Costamagna e Sara Di Vaira: questi sono solo alcuni dei nomi apparsi sui social e sfruttati dalla produzione per generare dibattito attorno alla nuova edizione di Ballando con le stelle che, secondo alcune indiscrezioni, dovrebbe però effettivamente subire dei cambiamenti in tema di giuria.

Chi perderà dunque il posto tra Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto? Al momento non è dato saperlo ma ciò che è certo è che Francesca Fagnani non ci sarà. A dichiararlo è stata lei stessa su Twitter dove ha commentato il post dello show di Rai 1 in cui compariva anche il suo volto: “Non vedo l’ora che riparta, vi seguirò dal divano di casa mia, come sempre!“.

D’altronde Francesca, come ha avuto modo di raccontarci nell’intervista rilasciata a noi di Gay.it, tiene parecchio a Belve e quindi per lei sarebbe del tutto impossibile riuscire a conciliare le registrazioni del talk-show e la sua partecipazione in qualità di giurata nel talent show.

Tutti gli altri vip menzionati, invece, non si sono ancora espressi in merito al loro possibile coinvolgimento a Ballando con le stelle 2023. Secondo gli ultimi rumors, però, la Regina di Cologno Monzese potrebbe davvero approdare su Rai 1 non tanto in qualità di giudice ma come concorrente o, nel peggiore dei casi, come ballerina per una notte.

A confermare questa opzione la stessa padrona di casa. Domenica 4 giugno, infatti, Milly Carlucci è stata ospite di Francesca Fialdini a Da noi a ruota libera, dichiarando: “Banalmente, con Barbara ci siamo viste alcuni anni fa per discutere la possibilità di coinvolgerla come ballerina per una notte, possibilità che poi è sfumata completamente“.

E in merito alla giuria di Ballando con le stelle, Milly non si è fatta cogliere impreparata e ha raccontato la sua verità: “Sono state dette molte cose, ma la giuria dell’anno prossimo non è stata riconfermata. Questo semplicemente perché stiamo ancora lavorando al cast. Più avanti, a settembre, si parlerà di giuria e di tutto il resto“.

Non ci resta dunque che attendere le prossime settimane per scoprire chi perderà il posto e chi invece, tra i vecchi giurati, riuscirà a tenersi ben salda la poltrona. E voi chi vorreste vedere?

Ballando con le stelle 2023: il toto-nomi è partito!

