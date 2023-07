Barbara d’Urso fuori da Pomeriggio Cinque: le dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi

0:00 Ascolta l'articolo 3 min. di lettura Scuro Chiaro

Nelle ultime ore abbiamo sentito parlare spesso della dipartita da Mediaset di Barbara d’Urso.

Dalla prossima stagione televisiva, infatti, la conduttrice partenopea non sarà più al timone di Pomeriggio Cinque, il programma di infotainment del pomeriggio di Canale 5 andato in onda per la prima volta 15 anni fa.

A sostituirla, come abbiamo già avuto modo di raccontarvi, arriverà la giornalista Myrta Merlino che in un’intervista rilasciata a ridosso della presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset, ha dichiarato che sposterà l’attenzione del programma sull’attualità e sulla cronaca, facendo passare in secondo piano le notizie di gossip e spettacolo.

Chissà la felicità degli autori del Grande Fratello quando avranno scoperto che non potranno più contare nemmeno su quel traino. Ma vabbè, avremo modo di pensarci più avanti! Torniamo a noi.

Un’uscita di scena, quella della d’Urso, che ha lasciato insoddisfatta la conduttrice partenopea che sui suoi profili social ha espresso il proprio rammarico per non aver potuto salutare il proprio pubblico come lei, e loro, avrebbero meritato.

Proprio sulla base del comunicato stampa rilasciato da Mediaset sabato 1 luglio, in occasione della presentazione dei palinsesti televisivi per la prossima stagione televisiva, il collega Giuseppe Candela ha chiesto all’Amministratore Delegato Pier Silvio Berlusconi di esprimere la propria opinione sulla querelle con la d’Urso:

Innanzitutto io vi dico che ringrazio personalmente Barbara per il grandissimo lavoro che ha fatto con noi in tutti questi anni, per la professionalità, per l’impegno. Non ci sono particolari retroscena. Anche qua vado dritto, penso sia la cosa più giusta. Lei è venuta a chiederci prima della fine del contratto un rinnovo chiedendo una garanzia su un prime time da fare all’anno. Un rinnovo almeno di due anni. Noi oggi queste garanzie se non c’è un prodotto che è stato individuato, per banali questioni economiche, non le diamo più. Da quel momento, come dire, ci siamo resi conto che forse per Barbara Pomeriggio Cinque era una gabbia, anche un po’ stretta, quindi ragiona che ti ragiona, aperte diverse opportunità, l’ipotesi di avere Myrta Merlino, volendo andare su una strada più di giornalismo di attualità e cronaca che ci piace molto, semplicemente abbiamo detto visto che si cambierà a Pomeriggio Cinque, cambiamo dall’inizio della stagione. Poi Barbara è sotto contratto ancora fino a dicembre, sapete tutto. Se c’è un progetto che piace a lei, che piacerà a noi, non vedo perché non si possa andare avanti a lavorare insieme, altrimenti auguro a Barbara tutte le fortune ma penso che una discontinuità, dopo tanti anni, faccia bene anche alla grande professionista qual è Barbara d’Urso.

Barbara d’Urso: la sua reazione alla querelle degli ultimi giorni

Parole d’affetto e di stima da parte di Pier Silvio Berlusconi che però fanno intendere, sin dalle prime righe, che non esiste la possibilità di un ritorno, neanche dalla porta sul retro, per Barbara d’Urso negli studi di Cologno Monzese.

La donna, infatti, secondo l’Amministratore Delegato di Mediaset dovrebbe sfruttare questo momento per vivere nuove avventure, lontana da quel lido (Mediaset) che l’ha accolta per più di vent’anni.

Affermazioni che dall’altro lato, però, hanno deluso Barbara d’Urso che in un’intervista uscita su La Repubblica mercoledì 5 luglio ha espresso tutto il suo rammarico:

“Io non ho concordato niente. Continuano a dirmi trash: se fossi trash, col programma sotto testata giornalistica avrei un richiamo dal cdr, mai successo […]. Mi sono trasferita a Milano senza i miei due figli per inventare un programma in diretta, tutti i giorni, Mattino Cinque. 24 ore di tempo per decidere. Inizio questa avventura da cui nasce Pomeriggio 5, poi Domenica live, firmati da me come Live – Non è la d’Urso che dopo tre stagioni, a tre puntate dalla fine, viene chiusa. Motivo? Mai saputo […]. Ne ho sopportate tante. Ho messo la testa sott’acqua perché lavoravo con passione. Ma adesso basta”.

Insomma, una querelle che non sembra voler trovare un punto di svolta.

Nelle ultime ore, infatti, sono scoppiati anche diversi dissing tra i giornalisti pro e contro la conduttrice.

A questa storia, però, noi non daremo volutamente risalto. Ciò che invece nelle ultime ore abbiamo voluto celebrare sono stati tutti quei momenti trash che Barbara d’Urso ci ha regalato in questi ultimi anni di carriera nelle sue trasmissioni. Riviviamoli insieme in attesa di scoprire come si evolverà questa situazione!

