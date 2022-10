Ballando con le Stelle, la prima volta di Alex Di Giorgio e Moreno Porcu: “Il ballo è libertà, l’amore è libertà”

2 min. di lettura

Prima attesa puntata di Ballando con le Stelle 2022 con la prima storica coppia dichiaratamente gay in pista, formata da Alex Di Giorgio e Moreno Porcu. Il nuotatore ha parlato per la prima volta in tv della propria scoperta di sè, del coming out in famiglia, delle difficoltà vissute in ambito sportivo.

“Ad un certo punto ho capito che ero attratto da ragazzi del mio stesso sesso. Avevo solo 22 anni, non ero pronto a dirlo. I miei genitori non se l’aspettavano minimamente, soffrivo, rimandavo sempre, fino a quando ho deciso di parlarne con mamma“, ha confessato Alex. “L’ho detto con il timore che potesse dare loro un dolore. Vedevo lo stupore, mi sono fatto prendere dalle paure e sono scappato. I miei genitori mi amano. La loro maggiore preoccupazione era legata al come avrei dovuto affrontare la vita di tutti i giorni. Nell’ambiente sportivo non era accettato, non mi sono sentito a mio agio. Se in questo momento paradossalmente c’è un posto dove posso sentirmi protetto per poter esprimere quello che sono io è sicuramente Ballando con le Stelle“.

Al fianco di Alex ha esordito come professore di ballo Moreno Porcu, che ha ricordato il primo incontro con il nuotatore: “Ho capito di avere davanti un ragazzo timido e spaventato, come se avesse colto la responsabilità di rendere più comune possibile l’avere due ragazzi che ballano insieme“.

Di Giorgio ha chiesto e ottenuto dalla produzione di poter ballare con un ragazzo dichiaratamente gay per un motivo specifico: “Avevo bisogno di una persona che nel ballo potesse completarmi e capirmi. Sono sempre stato un perfezionista. Mi spaventa vedermi ancora scordinato, che non faccio tutti i passi giusti. Io sono competitivo, da sempre. Ok il programma, ma è una gara. E io in una gara voglio vincere“.

E in pista, sulle note di Footloose, i due si sono ottimamente comportati. “Il ballo è libertà e in questa pista c’è massima libertà. Il nostro amore è libertà“, ha commentato Carolyn Smith, mentre un po’ più critica è stata Selvaggia Lucarelli (“con il ballo non c’entri niente“).

“Ovviamente non sono d’accordo con Selvaggia“, ha replicato Fabio Canino. “Temevo che Alex venisse schiacciato dalla pressione esterna alla pista, invece si è lasciato andare. Volevo consigliare a loro due di fare un ballo sulla musica di Peppa Pig”.

Sul fronte dei voti, Alex e Moreno hanno raccolto 33 punti totali, con due 7 da Ivan Zazzaroni e Canino, un 8 da Carolyn, un 5 da Selvaggia e un 6 da Mariotto, che ha chiesto ad entrambi maggiore sensualità in pista. Alle prossime puntate.

