Bandiera Bianca, il nuovo singolo di Blue Phelix con Yosef e Schiuma: ascolta il brano

2 min. di lettura

Dopo l’esperienza a X Factor 2020, il grande successo del suo primo singolo “South Dakota”, del brano “Effetto Domino” e il tour estivo 2023 nei principali pride italiani e radio festival, Blue Phelix è pront* a tornare sulla scena musicale con un nuovo progetto che spalancherà le porte al 2024, che siamo certi sorprenderà tutti i suoi fan.

A fare da apripista a questa nuova avventura c’è il brano “Bandiera Bianca”, in collaborazione con gli artisti Yosef e Schiuma, che parla di aspettative infrante, di desideri non realizzati e di una lotta interna nell’affrontare le dinamiche amorose. Un viaggio attraverso il dolore e la nostalgia, un racconto universale in cui l’amore ci rende simili, permettendoci di vivere emozioni in modi differenti.

Ancora una volta, dunque, al centro dei brani di Blue Phelix troviamo tematiche importanti che hanno come obiettivo quello di stimolare la riflessione dei più giovani, e non solo, e soprattutto di abbracciare la comunità LGBTQ+ che da sempre l* sostiene.

D’altronde, “Bandiera Bianca” è un brano intenso che riesce a far risaltare a pieno le voci dei tre artisti che si amalgamano alla perfezione, in una ballad che non può non entrare nella testa come il suo incipit: “Non ne fanno più di semplici romantici, non fa per te. Portarmi un fiore alla stazione come fanno nelle favole. Stanotte aspetto ancora le te. Puoi dirmi cosa cosa vuoi da me? Prometto di essere colpevole“.

Quante volte avremmo voluto pronunciare queste frasi alla persona amata? D’ora in poi potremmo dunque far parlare le note di questa canzone che ci presenta di fronte le immagini nitide della storia che Blue Phelix, Yosef e Schiuma ci volevano raccontare. A breve, inoltre, quelle immagini diventeranno realtà nel videoclip ufficiale di “Bandiera Bianca”.

Nel frattempo non ci resta che ascoltare il brano e farci cullare dalla sua melodia.