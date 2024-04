Ma Ricky Martin si è eccitato sul palco del Celebration Tour di Madonna? (VIDEO)

< 1 min. di lettura

In attesa di chiudere in grande stile con un epocale e gratuito concerto a Rio de Janeiro, in Brasile, il Celebration Tour di Madonna è sbarcato a Miami, con un’altra sorpresa apparsa sul palco al fianco della regina del pop. Non Britney Spears, che avrebbe rifiutato l’invito come scritto giorni fa, bensì Ricky Martin, che si è felicemente prestato all’ormai “giudizio” dell’ospite di turno nei confronti dei bellissimi ballerini che sfilano in passerella ad ogni tappa. Un video presto diventato virale sui social ha infatti mostrato il cantante decisamente su di giri, per non dire eccitato, al cospetto dei dancers che si sono strusciati sul suo corpo.

Sulle note di “She Bangs” i ballerini hanno evidentemente risvegliato qualcosa, con Martin che ha spesso provato a nascondere l’inguine con il cartello legato al voto, per poi alzarsi in piedi e terremotare X. Centinaia i commenti interamente dedicati alla sua presunta eccitazione, divisi tra chi ha applaudito i dancers e chi ha fatto ricadere la “colpa” sui pantaloni e su cuciture evidentemente particolarmente spesse e rigide. Nel dubbio Martin, che ha da poco iniziato a seguire Federico Massaro su Instagram, ha voluto pubblicamente ringraziare Madonna per l’invito sul palco. “Grazie amore mio! È sempre divertente essere invitati alla festa! “Voi tutti, NON POTETE PERDERE QUESTO SPETTACOLO!”. Madonna, “rifugio dei peccatori” scomunicata tre volte, passata alla storia anche per il suo rapporto incendiario con la Chiesa cattolica.

Ricky è recentemente tornato single dopo l’addio a Jwan Yosef, con cui è stato sposato per sei anni. Una crisi, la loro, risalente al periodo pre-pandemico ma esplosa solo nel 2023. Insieme continueranno ad essere co-genitori dei due figli avuti tramite gestazione per altri (Lucía e Renn), mentre Ricky crescerà in solitaria i due gemelli Matteo e Valentino, nati nel 2008.

