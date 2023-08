Benjamin Pavard si sente amoroso e vola a Milano sulle note di Dalida: l’Inter l’aspetta

0:00 Ascolta l'articolo

A Milano tuttə pazzə per Benjami Pavard.

Finalmente il campione francese, classe 1996, fatto oggetto di outing da Fabrizio Corona, è giunto a Milano poco dopo le 20 di ieri sera, dopo aver finalmente ottenuto il via libera dal Bayern Monaco per il suo trasferimento all’Inter. Benjamin Pavard non ha mai fatto coming out come calciatore gay, né ha mai smentito o commentato l’outing sventolato via Telegram da Corona.

Benjamin non vedeva l’ora di trasferirsi a Milano. Secondo la redazione sportiva di Mediaset “Pavard ha fatto di tutto per trasferirsi a Milano”.

La sua permanenza a Monaco negli ultimi tempi non era rosea e soprattutto, secondo fonti milanesi, Pavard scalpita all’idea di vivere nella città meneghina, dove vive una persona con cui il campione avrebbe una relazione. Notizia mai confermata dal giocatore.

Non da ultimo, Benji (così viene già affettuosamente appellato dalla curva nord interista) è innamorato dell’Inter e del progetto tattico e motivazionale dell’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi. Pavard conta di avere nell’Inter l’occasione di muoversi tra diversi ruoli, sia come terzino destro, sia come centrale di difesa avanzato. Una posizione, quest’ultima, che consente al campione di sfoderare un tocco di piede da fuoriclasse e una creativa visione di gioco solitamente rara nei difensori. Un mediamo di difesa, ma capace di impostare il gioco e fungere da propulsore anche per l’attacco. Queste qualità hanno fatto di Benji un calciatore di livello mondiale. Che tuttavia, negli ultimi tempi, non ha brillato come potrebbe.

Nelle scorse settimane, mentre si rincorrevano voci e contro-voci dell’imminente passaggio all’Inter (operazione da 30 milioni di euro, la più costosa della stagione), i media sportivi di mezza Europa hanno riportato alle cronache le coraggiose confessioni di Bejamin circa la sua salute mentale. Il campione aveva sfidato gli stereotipi dell’invincibile maschio calciatore e aveva apertamente parlato di depressione, in una toccante intervista a L’Equipe, giornale sportivo francese. A proposito della deludente performance di Benjamin durante i mondiali di calcio Qatar 2022 – Francia sconfitta in finale dall’Argentina -, nei quali il difensore aveva giocato soltanto la prima partita di esordio per poi essere dirottato in panchina dal Ct francese Didier Dechamps, quest’ultimo ha recentemente definito la défaillance di Benjamin come ascrivibile a “Questioni personali”.

Benjamin è atterrato presso l’aeroporto Ata di Linate, quello per i voli privati, alle 18:30 di ieri sera. Durante gli ultimi minuti di volo, quando il suo aereo sorvolava la Padania al tramonto imperlata di luci e nuvole, Benjamin ha romanticamente pubblicato una story sul suo canale Instagram. Come sottofondo musicale, il neo-acquisto dell’Inter (5 milioni netti a stagione + bonus) ha pubblicato l’indimenticabile “Gigi L’Amoroso” di Dalida, nella versione francese.

È amore.

