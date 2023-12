Zander Murray, il primo calciatore dichiaratamente gay di Scozia ha annunciato il ritiro

2 min. di lettura

A quasi un anno dal suo storico coming out, Zander Murray, primo calciatore dichiaratamente gay di Scozia, ha annunciato il proprio ritiro. 31 anni, Murray gioca nel Gala Fairydean di Galashiels, nella Lowland League, come punta centrale. Intervistato dalla BBC, Zander ha rivelato che questa sarà la sua ultima stagione.

“Penso che un calciatore sappia quando il suo tempo è scaduto, ed è lì che mi trovo. Sai solo quando è il momento giusto. Ho raggiunto quello che volevo. Volevo giocare e l’ho fatto. E sento che, con quello che mi sta succedendo fuori dal campo, non voglio andare oltre”.

Da quando ha fatto coming out, Murray è diventato una voce a favore dell’uguaglianza, dell’inclusione e dell’accettazione nello sport. Usa da mesi i propri social per portare avanti una campagna contro l’omofobia nel calcio, lavorando con enti di beneficenza come Stonewall, parlando a eventi, accademie di calcio. Ha preso parte anche ad un documentario.

“Ho iniziato a fare discorsi aziendali, andando a parlare con le aziende, parlando in aree dominate dagli uomini come l’edilizia. Parlo alle persone delle mie esperienze e le aiuto ad aprirsi su questi problemi”, ha aggiunto. Lo scorso giugno Zander ha preso parte anche al Pride di Edimburgo, in prima fila con le associazioni lgbtqia+ di Scozia.

Murray concluderà la sua carriera al Gala Fairydean Rovers FC, dove ha giocato per diverse stagioni prima di trasferirsi brevemente al Bonnyrigg all’inizio dell’anno, per poi tornare al Gala a settembre. “È bello finire la mia carriera lì”, ha detto, aggiungendo che le persone del club gli sono state di “enorme” aiuto. “Sono persone con cui resterò in contatto per il resto della mia vita. La squadra è stata molto importante per me”, ha continuato Murray.

Discutendo le sue opzioni post carriera, Murray ha suggerito che potrebbe dedicarsi ad allenare squadre femminili, lodando l’inclusività LGBTQ+ che è così profondamente radicata nel calcio femminile, da lui descritto come “accogliente” e come uno “spazio sicuro“. Zander ha confessato che nonostante tutto il sostegno ricevuto dai suoi compagni di squadra, ha accettato che “che non sarò mai il vero sé autentico in uno spogliatoio pieno di uomini eterosessuali”.

“Forse è un mio problema interno, ma non mi sentirei a mio agio come allenatore nel calcio maschile. Sento che dipenda tutto da me. Quindici mesi fa avevo paura”, ha continuato alla BBC, “Ora sono emozionato. Posso vedere un percorso. C’è uno spazio per me in questo campo”. “Quando qualcuno mi ringrazia per aver fatto coming out, mi rendo conto che devo andare avanti. E finché potrò aiutare anche una sola persona, non mi arrenderò mai”.

Gay.it è anche su Whatsapp. Clicca qui per unirti alla community ed essere sempre aggiornato.