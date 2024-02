Ian McKellen di nuovo single, è finita con Oscar Conlon-Morrey

2 min. di lettura

85 anni il prossimo 25 maggio, Ian McKellen è ufficialmente tornato single. Dopo un anno d’amore sarebbe infatti finita la relazione con Oscar Conlon-Morrey, di 30 anni più giovane. A darne notizia il MailOnline. Il leggendario attore due volte candidato agli Oscar grazie a Demoni e Dei e Il Signore degli Anelli ha conosciuto Conlon-Morrey sul palco della pantomima teatrale Mother Goose (Mamma Oca), in cui Ian interpretava la mamma di Oscar. Negli ultimi 12 mesi si era vociferato persino di un possibile matrimonio, con Oscar che aveva definito Ian “l’amore della mia vita“.

Poi evidentemente qualcosa è cambiato. “Oscar ha raccontato ad amici e familiari dei suoi grandi progetti con McKellen. Ha anche detto loro che pensavano al fidanzamento. Ma McKellen non aveva un fidanzato da 20 anni. Non è davvero un uomo da matrimonio. Non vuole che un uomo viva nella sua casa. Gli piace avere qualcuno quando è in tournée. McKellen si infatua; poi, con la stessa rapidità con cui si è preso una cotta, se ne tira fuori”, ha confessato una fonte al Mail.

McKellen, gay dichiarato dal 1988, è stato compagno di Brian Taylor, un professore di storia di Bolton, dal 1964 al 1972. Nel 1978 ha invece abbracciato una lunga relazione con Sean Mathias, conosciuto al Festival di Edimburgo e lasciato nel 1988. Lo scorso anno l’attore ha rivelato quanto il mancato coming out con i propri genitori lo abbia fatto soffrire. Sua madre Margery morì quando McKellen aveva solo 12 anni, mentre suo padre Denis quando ne aveva 22.

Da decenni autentica icona queer, nonché fiero attivista LGBTQIA+, Ian ha più volte ribadito come il coming out gli abbia cambiato la vita, “in meglio”, difendendo pubblicamente quegli attori eterosessuali chiamati ad interpretare ruoli gay. In questo 2024 McKellen tornerà in sala con un Amleto reinventato in moderno thriller psicologico firmato Sean Mathias, suo storico ex che l’aveva già diretto nel cult queer Bent, nel 1997.

Gay.it è anche su Whatsapp. Clicca qui per unirti alla community ed essere sempre aggiornato.