Outing al calciatore Benjamin Pavard da parte di Fabrizio Corona

0:00 Ascolta l'articolo

Benjamin Pavard ha ricevuto outing da Fabrizio Corona, che sul suo canale Telegram ha rivelato l’omosessualità del calciatore del Bayern Monaco.

Benjamin Pavard, di cui si vocifera un prossimo passaggio al Milan, sarebbe stato immortalato a cena con il suo presunto compagno M.R.. Al tavolo, insieme ai due, c’era anche un’altra coppia, formata dall’ex partecipante dell’Isola dei Famosi, Cristina Buccino, e dal suo nuovo compagno, Lucas Hernandes, anch’egli giocatore del Bayern Monaco.

Notizie.it riporta una frase di Corona:

“Nel calcio (specie nella nostra Serie A) ci sono tanti calciatori omosessuali (anche molto molto molto famosi e “insospettabili”!) ma che a causa della società hanno sempre preferito nascondersi”.

Contrariamente a Pavard, il ragazzo con lui a cena (R.M., amico di Cristina Buccino), è apertamente gay. Anche Dagospia, a firma Ivan Rota, riporta l’outing di Corona a Pavard.

I due calciatori, Benjaimin Pavard e Lucas Hernandes, una settimana fa sono stati avvistati sugli spalti di Milan-Lecce a San Siro. A fine partita, come documentato da Dazn, sono andati in visita del Milan, nello spogliatoio rossonero. Qualcuno dice: sono semplicemente andati a salutare la comitiva francese del Milan, Giraud, Maignan e Theo Hernandez (fratello maggiore di Lucas, che è il protagonista del gossip della cena riferita da Corona).

Altri dicono: è un chiaro segnale di un avvicinamento dei due al club milanese. I fanatici del calciomercato scommettono che l’ipotesi di un trasferimento di Benjamin Pavard e Lucas Hernandes al Milan nella stagione 2023/24 è più di una possibilità. Altre piste del calciomercato, vedono invece Pavard in trattativa con il Chelsea.

Un eventuale trasferimento di Pavard al Milan permetterebbe al calciatore di essere vicino a R.M. (ragazzo apertamente gay, piuttosto noto nei giri queer milanesi), semmai tra i due fosse pubblicamente confermata una relazione affettiva, come spifferato da Corona.

(continua)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benjamin Pavard (@benpavard21)

Benjamin Pavard è uno dei difensori più quotati del calcio mondiale. Francese, nato il 28 Marzo 1996 (Ariete), campione del mondo a 22 anni con la nazionale francese nel 2018, quando un suo goal agli ottavi contro l’Argentina fu nominato goal più bello del Mondiale in Russia, poi vice-campione del mondo nel 2022 (Francia sconfitta nell’epica finale con l’Argentina). La carriera calcistica di Benjamin Pavard nei club è tutta scritta in Germania. Dove il francese ha vinto una Bundesliga con lo Stoccarda nel 2016-17, mentre con il Bayern Monaco ha vinto tre Bundesliga tra il 2019 e il 2022. una Supercoppa UEFA, il Mondiale per Club, una Coppa di Germania e due Supercoppe di Germania. Dunque: un calciatore di caratura mondiale, con un ingaggio attuale che si aggira intorno ai 5 milioni di euro l’anno, sponsor esclusi.

L’outing

La pratica dell’outing è stata in passato uno strumento di lotta politica, mentre oggi è considerata una grave invasione nella privacy di una persona. Alcuni giorni fa è salito alle cronache l’outing che l’editorialista e scrittore Massimiliano Parente ha fatto a Francesco Borgonovo, giornalista pubblicamente ostile alle battaglie per i diritti civili della comunità LGBTQIA+.

Il coming out di Jakub Jankto

Lo scorso febbraio abbiamo appreso la bella notizia del coming out di Jakub Jankto, centrocampista dello Sparta Praga e della nazionale della Repubblica Ceca. Jankto qualche settimana fa aveva dichiarato che ci sono altri calciatori gay famosi, ma che per rispetto non avrebbe fatto nomi. Rispetto che non ha ritenuto di dover avere Fabrizio Corona, che ha fatto outing a Benjamin Pavard. “Sia chiaro, non c’è nessun problema con l’omosessualità di Benjamin Pavard – ha aggiunto Corona – anzi la speranza è che nel 2023, dopo questo involontario scoop, il calcio possa finalmente lasciar vivere apertamente la propria sessualità” (da notizie.it).

Calciatori gay, calcio e omosessualità

La visibilità dei calciatori gay è un argomento in grado di seminare isterie e nervosismi nei maschilisti ambienti del calcio agonistico. Il gigantesco giro di denaro che ruota intorno a calciatori e club, tra sponsor, diritti tv e incassi allo stadio, sembra costituire un grande ostacolo alla liberazione di tutte le identità delle persone, quand’anche fossero calciatori. È presunto, e preteso, dal sistema calcio, che le persone che scendono in campo siano maschi eterosessuali. Di fatti, ad oggi sono davvero pochi i coming out nel calcio: qui Tutti i coming out nel mondo del calcio professionistico maschile dagli anni 90 a oggi.

Ma è del tutto evidente che, così come su tutto il resto, i baluardi del patriarcato sono destinati ad essere sbriciolati anche nell’esasperato mondo del football. Il coming out di Jacub Jankto e il sostegno che ha ricevuto sono stati un primo sasso nello stagno. Qualche giorno fa dalla serie B spagnola è arrivato il coming out di Alberto Lejárraga, che ha schioccato un bacio appassionato al suo compagno a fine partita.

È solo questione di tempo.

© Riproduzione Riservata