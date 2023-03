Bianca Balti a Belve: “Stuprata a 18 anni, con le droghe ho smesso quando non avevo più voglia di vivere”

0:00 Ascolta l'articolo

Non solo Giacomo Urtis, che ha spaziato tra Berlusconi e Fabrizio Corona. Tra gli ospiti di Belve di questa sera, su Rai2 alle 21:20, ci saranno anche Al Bano e soprattutto Bianca Balti, 38enne supermodella che al cospetto di Francesca Fagnani si è raccontata a 360°, senza censure di alcun tipo.

Balti ha raccontato una violenza sessuale vissuta in giovane età, dopo aver preso parte ad un rave e aver assunto droghe.

“A 18 anni ho subito uno stupro. Ero a un rave, in stato di ebbrezza, non ero lucida. È successo con un ragazzo che avevo conosciuto quella sera e che mi piaceva. Da un bacio si è passati alla violenza. L’ho cercato per tantissimo tempo, andavo a tutti i rave sperando di rincontrarlo giusto per fare pace con l’idea che magari c’era una storia e non uno stupro. L’ho incontrato dopo anni quando già facevo la modella, usciva da un SERT. Mi ha fatto piacere vederlo, nella mia mente avevo bisogno di normalizzare questa esperienza, di dire siamo solo amici”.

La supermodella è poi tornata al tema delle dipendenze, in passato già affrontato, che l’hanno portata ad un passo dal volerla fare finita. “Ho provato tutte le droghe, anche gli oppiacei. Ho smesso quando non ce la facevo più, quando non avevo più voglia di vivere. Quello è stato il momento più basso, avrei voluto morire ma siccome non ero abbastanza coraggiosa da togliermi la vita, ho detto proviamoci”.

Dopo averci provato, Bianca è diventata una delle top model più richieste al mondo, ancora oggi “sul podio delle prime tre in Italia“, come rivendicato con orgoglio in trasmissione. “Subito dopo le prime sfilate, 18 anni fa, mi hanno offerto un contratto di un milione di euro, ma ho detto di no perché ho capito che potevo ottenere di meglio”.

Mamma due volte, Balti ha avuto Matilde nel 2007 dal fallito matrimonio con Christian Lucidi, mentre nel 2015 ha avuto Mia dal secondo fallito matrimonio con Matthew. La primogenita ha deciso di vivere con suo papà. “Ne ho sofferto tantissimo. Però poi ti abitui anche alle cose più brutte e grazie al cielo c’è la tecnologia”. “Al tempo mi stavo trasferendo a Los Angeles. Era l’ennesimo trasloco e quindi lei ha deciso di andare a vivere con il padre. Solo di recente mi ha confessato che lo aveva fatto perché voleva un po’ di stabilità”.

Sul finire Bianca, pressata da Francesca Fagnani, ha confessato di aver “baciato donne, toccato donne“, per poi fermarsi. Lasciando intendere che chissà, altro potrebbe anche essere capitato.

