Britney Spears ha sposato Sam Asghari (e alle nozze è successo di tutto)

2 min. di lettura

Scuro Chiaro

0:00 Ascolta l'articolo

Dopo sei anni d’amore, e a poche settimane dall’aborto spontaneo della cantante, Britney Spears ha sposato Sam Asghari. Le nozze dell’estate americana sono andate in scena nel villone di Los Angeles della popstar, a fine 2021 tornata libera dal controllo paterno. Al matrimonio non si è visto papà Jamie, così come mamma e sorella Jamie Lynn, mentre suo fratello, Bryan, ha presenziato. Assenti a sorpresa anche Sean Preston, 16 anni, e Jayden James, 15 anni, figli che Britney ha avuto con Kevin Federline, suo secondo marito.

“Anche se i ragazzi non saranno presenti, sia Kevin che loro sono felici per Britney e augurano a lei e Sam tutto il meglio per il futuro”, ha fatto sapere il potente avvocato dell’ex marito, Mark Vincent Kaplan. Tra i pochissimi invitati, circa 100, anche Madonna, Paris Hilton, Drew Barrymore e Donatella Versace.

Ma nella notte italiana, durante le blindatissime nozze, è successo di tutto. Jason Alexander, primo marito di Britney sposato a Las Vegas nel 2004 e lasciato dopo 55 ore, ha provato a fare irruzione, con una diretta su Instagram. “Lei è la mia prima moglie. La mia unica moglie. Sono il suo primo marito. Sono qui per rovinare il matrimonio”, ha urlato Alexander, subito fermato e arrestato. L’avvocato di Britney Spears, Mathew Rosengart, via TMZ ha chiesto che l’uomo sia sbattuto in carcere, avendo provato in tutti i modi a rovinare le nozze della popstar. Jason è stato denunciato per violazione di domicilio e vandalismo. Secondo quanto riportato da TMZ, ha anche una denuncia per furto in un’altra contea. E’ stato trattenuto in custodia.

Per ora Britney e Sam non hanno pubblicato foto e/o video dal matrimonio, così come gli ospiti più celebri, ma è facile immaginare che il gran giorno sia stato immortalato da qualche rivista, con copertina e servizio fotografico ormai prossimi.

40 anni e un’autobiografia dietro l’angolo, Britney riparte da un ex personal trainer ormai prestato alla recitazione, conosciuto per puro caso sul set di un suo video, nel 2016. Da allora i due non si sono più lasciati, superando le forche caudine della tutela legale paterna, e ora sono diventati moglie e marito. Auguri ai due sposi.

© Riproduzione Riservata