Madonna parla della sua esperienza con la morte: “Ho detto no!”

“Che strana esperienza sentire di non avere il controllo” ha dichiarato Madonna lo scorso Lunedì durante il suo concerto al Kia Forum di Los Angeles.

La regina del pop racconta di averne passate di ogni: nella sua vita è caduta da cavallo, si è rotta “un sacco di ossa” ma “le sue anche sono fatte di titanio” e ribadisce: “Nulla può fermarmi“.

Come negarlo: da sempre schierata dalla parte delle soggettività marginalizzate, pioniera di una libertà sessuale che quarant’anni fa non trovava consensi nei media mainstream, lo scorso Giugno ha rischiato di morire a causa di una gravissima infezione batterica che l’ha ricoverata in ospedale e tenuta in in terapia intensiva per diverse ore “Abbiamo temuto i peggio” dichiarò la famiglia dopo il ricovero di cinque giorni.

Ma oggi la regina del pop è sana e salva, sul palco del suo mastodontico Celebration Tour che non è solo un ‘revival’ della sua carriera, ma anche una dichiarazione d’amore ai suoi fan, quelli che ci sono sempre statə e quellə che non ci sono più.

“Questa estate ho avuto una sorpresa. Si chiama, esperienza quasi mortale. Sì, non sto scherzando. È stato abbastanza spaventoso. Ovviamente, non l’ho saputo per quattro giorno, perché ero in coma” continua Miss Ciccone “Quando mi sono svegliata la mia prima parola è stata: “No!”. Almeno questo è quello che mi ha detto la mia assistente. Sono piuttosto sicura che fosse Dio a chiedermi: ‘Vuoi venire con noi? Ti va di venire con me? Ti va di andartene così? E ho risposto: No. No. No!”

Madonna ha colto il momento per ringraziare il “gentile e paziente” dottor Agus che l’ha seguita durante tutta la fase di convalescenza dal coma, durante un’estate dove non aveva l’energia nemmeno per alzarsi dal letto e gli telefonava per andare al bagno: “Quando sarebbe tornata la mia energia?Quando mi sarei sentita di nuovo me stessa? Quando sarei tornata in tour?” ha chiesto alla platea, dichiarando che il primo pensiero appena sveglia dal coma è andato a sua madre, morta di cancro nel 1963, e ai suoi figli “pietrificata al pensiero di lasciarli soli”.

Lo scorso Luglio la popstar ha postato su Instagram un ringraziamento alla famiglia e i fan scrivendo: “E grazie a tutti voi, i miei angeli che mi hanno protetto e permesso di restare a finire il mio lavoro”.

