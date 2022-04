Britney Spears sta scrivendo un libro sulla sua vita: “Dirò tutto”

2 min. di lettura

È ufficiale: Britney Spears sta scrivendo un memoir. Data di uscita e titolo sono ancora top secret, ma Page Six riporta che la popstar ha firmato un contratto di 15 milioni di dollari, con la casa editrice Simon & Schuster. L’ha confermato anche Britney stessa in un post su Instagram lo scorso 4 Aprile (successivamente eliminato): “Sto scrivendo un libro al momento, ed è davvero riconciliante e terapeutico” scrive Spears “È anche piuttosto dura ripescare alcuni eventi del passato che non ho mai avuto modo di esprimere apertamente“.

Il libro ripercorrerà la vita della popstar, dagli albori al dramma del 2007 fino agli ultimi processi per liberarsi dalla custodia paterna, e stando alle sue stesse dichiarazioni sarà onesto e limpido riguardo eventi che oggi potrebbero “risultare irrilevanti” ma avvenuti quando era estremamente giovane. “Sto adottando un approccio intellettuale come ha fatto anche Justin quando si è scusato con Janet Jackson e me” scrive, facendo riferimento al post di scuse dell’ex Justin Timberlake, risalente allo scorso Febbraio. Timberlake si scusò per il trattamento riservato a Britney dopo la loro separazione e per la performance al Super Bowl del 2004, quando strappò l’abito di Janet Jackson facendo vedere il seno. Due decadi dopo l’evento, Timberlake ha confessato di “aver beneficiato del razzismo e la misoginia dell’epoca”.

Il libro sarà anche una risposta a sua madre, Lynn Spears, e la sorella Jamie Lynn, da poco autrice del libro Things I Should Have Said, definito da Spears un’ulteriore “menzogna” da parte della sua famiglia, in un un periodo in cui “non era in grado nemmeno di prendersi una tazza di caffè o guidare la propria macchina o dire nulla”.

“Non sono il genere di persona che apre argomenti scomodi, perché non penso sia rispetto” scrive Spears, per poi concludere beffarda: “Però suvvia, parliamone”.

Fonti vicine, hanno recentemente confermato che la popstar è da poco ritornata in studio registrazione, promettendo l’arrivo di “nuova musica all’orizzonte”.

