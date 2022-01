< 1 minuto di lettura

Britney Spears completamente nuda su Instagram. A parte per due striminzitissimi emoji floreali a coprire, si fa per dire, capezzoli e genitali.

L’ultima performance social dell’iconica Britney, neo quarantenne, è veramente ardita, e mette in mostra una Spears in gran forma sul piano fisico.

Sul piano dell’equilibrio psicologico invece, forse, il discorso è un po’ più articolato?

Dopo che il traumatico rapporto contrattuale col padre (padrone) e manager è finalmente terminato e le sue vicissitudini raccontate in un documentario, i dubbi sulla reale salute mentale sollevati da fans e colleghi permangono.

Da capire se la sfrontata esibizione della sua smagliante forma fisica sia indice di un ritrovato benessere mentale (“Free woman energy has never felt better “, la caption delle foto) o se ancora una volta non stia mostrando i traumi della sessualizzazione precoce che ha caratterizzato in negativo la sua vita, secondo le sue stesse parole.

