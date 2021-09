Britney contro Spears, il trailer italiano del documentario Netflix

< 1 minuto di lettura

“Rivoglio la mia vita“, confessa Britney Spears ad inizio trailer in un audio originale. Il 28 settembre arriverà su Netflix Britney contro Spears, documentario annunciato a sorpresa dal colosso streaming, pochi mesi dopo la messa in onda di Framing Britney Spears, doc firmato New York Times che ha suscitato non poco clamore.

La regista Erin Lee Carr (How To Fix a Drug Scandal, Dirty Money) e la giornalista Jenny Eliscu hanno lavorato a lungo per approfondire la storia intricata della tutela legale che Jamie Spears, padre della popstar, ha avuto su Britney per 13 lunghissimi anni.

Britney vs Spears racconta l’esplosiva storia della vita di Britney e della sua ricerca pubblica e privata per la libertà. Con anni di lavoro investigativo, interviste esclusive e nuovi documenti, questo lungometraggio Netflix dipinge un ritratto completo della traiettoria della pop star, da ragazza della porta accanto a donna intrappolata dalla fama, dalla famiglia e dal proprio status legale. Il docufilm intreccia vecchi e nuovi protagonisti di questa brutta storia, dietro le quinte di Britney che combatte per la propria libertà, sms, messaggi vocali inediti, nonché nuove interviste che chiariscono ciò che Britney stessa ha denunciato: la sua storia completa deve ancora essere raccontata.

Solo il mese scorso Jamie Spears ha ufficialmente rinunciato alla tutela legale della figlia, che poche settimane dopo ha annunciato il fidanzamento con l’amato Sam Asghari, a suo dire sempre negatole dal padre padrone.