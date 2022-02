“Brividi” VIDEO: Mahmood e Blanco e l’amore totale

< 1 minuto di lettura

A poche ore dall’esibizione di esordio al Teatro Ariston per la prima serata del 72° Festival di Sanremo, e come anticipato qualche giorno fa da Gay.it, ecco il video “Brividi” di Mahmood e Blanco, diretto da Attilio Cusani.

Mahmood trova in Blanco l’energia e la complicità per uno slancio narrativo di esplicito amore gay. Sul palco dell’Ariston Blanchito non si tira indietro. I due, in un palpabile delirio d’amore universale, giocano, si divertono, cantano-da-dio, duettano nelle voci e negli sguardi e nei contatti. È la prima volta nella storia del Festival di Sanremo che due uomini si cantano versi d’amore guardandosi negli occhi. La sala stampa in visibilio. Per la canzone, per lo show, per questo amore universale. E infatti, è proprio la stampa a premiare B&M. Li piazza al primo posto della classifica provvisoria di questo Sanremo 2022. Un’ora dopo, esce il video di “Brividi”. Ancora una volta Mahmood evita di dire, e preferisce mostrare. Scansa le dichiarazioni, per lasciare spazio al racconto. Così fanno gli autori.

Certo, accanto a lui c’è la forza travolgente di un ciclone come Blanco. Ma nessuno è mai andato lontano da solo.

