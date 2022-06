Cagliari, vandalizzata la bandiera rainbow che dominava il Poetto

< 1 min. di lettura

Nel mese del Pride, la bandiera arcobaleno che un mese fa era stata posizionata al Poetto, in cima ad un pennone all’ingresso di Quartu Sant’Elena, a Cagliari, è stata strappata via da alcuni vandali. Tagliata e buttata in terra.

“Un gesto intenzionale, commesso da chi vorrebbe negare il riconoscimento del diritto alla libera espressione dell’affettività a una parte dei cittadini della nostra comunità“, ha denunciato l’assessora all’Istruzione, Politiche di genere e Diritti Lgbt del Comune di Quartu, Cinzia Carta. “Un atto spregevole che condanniamo fermamente a nome di tutta l’amministrazione comunale e della comunità LGBT+“.

A scoprire l’increscioso episodio un’attivista Agedo. Ma l’assessora Cinzia Carta, via ANSA, ha già annunciato che la bandiera tornerà a sventolare. “Il danneggiamento e la rimozione della bandiera esposta in occasione della giornata contro l’omofobia, bifobia e transfobia ci conferma ancora una volta che non dobbiamo fermarci nella lotta per il riconoscimento dei diritti fondamentali. Non sarà certo un atto vile a fermarci, proseguiremo comunque con le nostre battaglie“.

Il Sardegna Pride 2022 si terrà a Sassari, il prossimo 2 luglio.

