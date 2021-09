Dieci memorabili hit che compiono 20 anni a settembre 2021

7 minuti di lettura

Che anno il 2001! Un condensato di successi musicali indimenticabili. Sono infatti davvero moltissime le hit date alle stampe nel 2001 e poi passate alla storia della musica Pop contemporanea. Basti pensare a Bootylicious delle Destiny’s Child, a All For You di Janet Jackson, a Family Affair di Mary J Blige, a Imitation Of Life dei R.E.M. o ancora a Here With Me di Dido. E mentre il mondo ballava sulle note di queste canzoni due ex Spice Girls scoprivano le gioie della carriera solista grazie a hit particolarmente fortunate. Stiamo parlando di Geri Halliwell con It’s Raining Men ed Emma Bunton con What Took You So Long. Anche una terza componente del gruppo in realtà avrebbe percorso la stessa strada, ma di questo parleremo più avanti.

Nella seconda parte dell’anno però il contesto socio-culturale e politico internazionale è stato profondamente segnato dai tragici fatti del G8 di Genova e dagli attentati alle Torri Gemelle di New York, che hanno comportato inevitabili battute d’arresto anche per il fermento musicale. Al netto di tutto questo, nel mese di settembre 2001 hanno visto la luce sia incredibili fenomeni musicali capaci di bypassare le ombre contingenti, sia hit mutilate in partenza e di conseguenza cristallizzate nel file “underrated songs”. Vogliamo riscoprile a un ventennio di distanza. Ve le ricordate tutte?

Dieci memorabili canzoni che compiono 20 anni a settembre 2021