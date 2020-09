Il Cardigan è il Must Have Moda Uomo dell’Inverno 2020

Amato o odiato, i cardigan avvolgenti dal retrogusto retrò escono dall’armadio con uno stile tutto nuovo, disinvolto e deciso. Lo abbiamo visto sulle passerelle della Settimana della Moda Uomo Autunno/Inverno 2020-202 più rinomate, da Hermès a Marni, ed è proprio il caso di dirlo: il cardigan, è il pezzo da avere assolutamente questa stagione.

Proposto come un vero e proprio oggetto del desiderio, che sia con o senza maniche, questo capo caldo e avvolgente questa stagione non prevede mezze misure, è corto oppure oversize. Rivisitato in diversi modi competerà i vostri look nelle giornate fredde, dai più classici, perfetti per l’ufficio visti da Etro e Prada, a quelli maxy, in lana grossa visti di Givenchy e Marni da utilizzare anche come cappotto. Per chi invece preferisce seguire la tendenza sartorial di stagione, non mancano le proposte super slim da Dsquared e Ami.