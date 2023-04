Dario e Giorgio raccontano il loro amore e trionfano a 100% Italia festeggiando con un tenerissimo bacio

0:00 Ascolta l'articolo

Dallo scorso settembre in onda dal lunedì al venerdì su Tv8 alle 20:30, 100% Italia vede Nicola Savino alla guida di un quiz show che negli ultimi 3 giorni ha regalato ai suoi telespettatori una coppia di concorrenti innamorati, Dario e Giorgio, nella puntata di ieri riusciti a vincere ben 21.250 euro.

In ogni puntata di 100% Italia due coppie di concorrenti (amici, parenti, fidanzati, colleghi di lavoro ecc.) devono provare a rispondere a varie domande basate su sondaggi posti al campione di cento persone presenti in studio, per provare così vincere il montepremi finale nel corso di quattro manches.

Dario Guidi, attore recentemente visto a teatro con Vlad Dracula il Musical, cantante e musicista, e Giorgio Luongo, ingegnere biomedico, si sono presentati in coppia, da fidanzati. Sin dalla primissima puntata hanno raccontato con assoluta serenità il loro amore, banciandosi in ogni puntata per celebrare la vittoria di una manche. Ieri sera il primo jackpot portato a casa, alla 3a puntata vinta e con un dolcissimo bacio ancor più sentito, accompagnato da un bellissimo abbraccio.

Insieme da 5 anni e mezzo, Dario e Giorgio vivono a Roma, dove hanno appena comprato casa insieme. A farli conoscere la segretaria di dizione di un film che Dario stava girando, quasi sei anni or sono. Lei era convinta che il suo miglior amico, ovvero Giorgio, fosse perfetto per lui. E aveva ragione. Invitato sul set come comparsa, Giorgio ha conosciuto Dario, innamorandosene praticamente al primo sguardo. Da allora sono inseparabili, tanto nella vita privata quanto ora in quella televisiva.

Avendo trionfato venerdì, lunedì sera torneranno in gara a 100% Italia, puntando il torneo dei Campioni che partirà giovedì 4 maggio alle 20:30, nella speranza di poter vincere ancora. Con immancabile bacio della vittoria!

