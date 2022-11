Chi è Linda Riverditi, la cantante queer che ha stregato X Factor 2022

2 min. di lettura

Una delle sorprese di questa sedicesima edizione di X Factor è una giovane ragazza di 19 anni che ha incantato tutti con il suo talento. Il suo nome è Linda Riverditi, è originaria di Alba, in provincia di Cuneo, ed è apertamente queer.

La passione per la musica, ha raccontato, si deve a sua madre, che quando era piccola le fece ascoltare “I Want to Break Free” dei Queen. Da allora, Freddie Mercury è stata la sua ispirazione e il suo mito. Il personaggio, dice, a cui avrebbe voluto più somigliare al mondo. Linda è una cantautrice, ha una voce magnetica e i suoi testi lo sono altrettanto. Ne è riprova l’inedito “Fiori sui balconi”, cantato per la prima volta durante il Live Show della scorsa settimana, con cui ha commosso i giudici, soprattutto Dargen Damico.

Non è la prima volta che la giovane cantautrice lascia giudici e pubblico a bocca aperta. Alle Audizioni, si è presentata con una cover di “Coraline” dei Maneskin. Un brano molto profondo e impegnativo persino per il suo autore e interprete, Damiano David, che si è personalmente congratulato con Linda su Twitter dopo che la performance è stata trasmessa ed è diventata virale sul web.

In un’intervista, Linda ha raccontato che le canzoni complete che ha prodotto parlano di lei, della sua vita e dei suoi genitori. Tuttavia, non è ancora riuscita a scrivere una canzone per la sua fidanzata, di cui non è stato rivelato il nome, perché: «Non sono in grado di mettere in parole quello che c’è tra noi, non renderebbe mai giustizia: devo ancora riuscire a capire come fare».

Linda ha anche portato la sua ragazza proprio a X Factor e l’abbiamo vista dietro le quinte mentre la sua amata si esibiva. Le due stanno insieme da due anni ed è estremamente rinfrescante poter vedere la loro relazione celebrata anche in televisione come si deve. Il tema della sua sessualità, infatti, oltre ad essere secondario rispetto al suo talento, è stato trattato con estrema naturalezza, per una volta senza tutto quel sensazionalismo che questi programmi richiedono e cercano.

La sedicesima edizione di X Factor si trova a metà del percorso e Linda, con la sua determinazione, punta dritta alla finale dell’8 dicembre. La sua carriera è ancora all’inizio e tutta da scoprire, un foglio bianco che è ancora tutto da riempire, come dice lei, di emozioni e di esperienze: «Voglio farmi le esperienze della vita, trovare lavori in diverse parti del mondo per poterlo viaggiare con le mie finanze, lavori di qualunque tipo, divertirmi, vedere, viaggiare, non chiedo troppa luxury life».

