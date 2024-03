Michele Bravi ha consegnato il nuovo disco: “Completamente scritto e arrangiato da me”

2 min. di lettura

Da poche settimane nei cinema d’Italia con Finalmente l’Alba, kolossal di Saverio Costanzo, Michele Bravi è pronto a tornare nei negozi di dischi con la sua ultima fatica, in uscita tre anni dopo La geografia del buio. A darne conferma lo stesso ex vincitore di X Factor, che ha rivelato sui social di aver “consegnato il disco”, con annesso sorriso giustamente inorgoglito. Un disco lanciato da due singoli, Odio e Per me sei importante, usciti tra fine 2023 e inizio 2024, che lo stesso Bravi ha così descritto nel corso di un’intervista a TheItalianReve.

“Ho cercato di dare voce a quel momento di relazione in cui la disfunzionalità porta anche all’incapacità di verbalizzare. Tutto sembra un continuo oscillare tra amore e odio ma nel profondo sappiamo che non si parla che di bisogno e insicurezza e possesso e altro che assolutamente non c’entra con l’amore. I due brani fanno parte di un concept che nell’interezza del disco avrà un’evoluzione completa. Quando sarà possibile ascoltare tutto l’album sarà più chiara anche questa sfumatura”.

Soffermandosi sull’imminente nuova fatica discografica, Bravi ha aggiunto: “È un disco completamente scritto e arrangiato da me che mi ha dato la possibilità di incontrare anche mondi più urban con cui non pensavo di poter comunicare. Ha una complessità musicale più forte perché, al contrario delle altre volte, non è unidirezionale”.

Nel 2017 e nel 2021 Anime di carta e La geografia del buio raggiunsero la vetta dei dischi più venduti d’Italia. Con il suo 4° album in studio, per ora privo di data d’uscita e di titolo ufficiale, Bravi punta al tris. Nell’attesa, anteprima teatrale il 12 maggio al Teatro dal Verme di Milano e il 26 maggio all’Auditorium Parco della Musica di Roma.

Gay.it è anche su Whatsapp. Clicca qui per unirti alla community ed essere sempre aggiornato.