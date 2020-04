Guida TV tra film e serie LGBT, 10 aprile 2020: vi consigliamo Noi siamo Infinito e La mala educación

Venerdì pre-pasquale da isolamento e da doppietta televisiva, quello in scena questa sera, grazie a due consigli a tinte LGBT da non perdere.

Alle ore 21:20 su Cielo, canale 26, spazio a La mala educación di Pedro Almodovar, film del 2004 presentato fuori concorso come film d’apertura al 57º Festival di Cannes. Protagonista assoluto è il bellissimo e bravissimo Gael García Bernal, qui nei duplici abiti di Ángel/Juan/Zahara. Siamo in un collegio religioso, agli inizi degli anni Sessanta, dinanzi a due bambini, Ignacio e Enrique, che scoprono l’amore, i cinema e la paura. Padre Manolo, direttore del collegio e professore di lettere, è testimone e parte di quelle scoperte. I tre personaggi si incontreranno di nuovo in altre due occasioni, alla fine degli anni Settanta e nel 1980. Questi incontri segneranno profondamente le loro esistenze.

Alle ore 23:30 su Italia 1, invece, andrà in onda il bellissimo Noi siamo Infinito, film del 2012 diretto da Stephen Chbosky, con protagonisti Logan Lerman, Emma Watson ed Ezra Miller, qui nei panni di un ragazzo omosessuale vittima di omofobia, tanto in famiglia quanto fuori. Protagonista è Charlie, ragazzo intelligente ma timido e insicuro,che osserva il mondo intorno a sé tenendosi in disparte. L’incontro con Sam, della quale si innamora, e con il suo impavido fratellastro Patrick, lo aiuterà a scoprire nuove amicizie, il primo amore, le prime feste e a coltivare il sogno di diventare scrittore.