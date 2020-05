Matt Bomer e il coming out pubblico: “volevo riuscire a guardare i miei figli negli occhi con amore e sincerità”

42 anni, segni particolari bellissimo, Matt Bomer è dal 2011 sposato con Simon Halls, pubblicitario con il quale ha avuto tre figli tramite maternità surrogata. Nel 2012 Matt, recentemente visto in tv con l’ultima stagione di The Sinner, decide di fare coming out pubblico, nel corso della cerimonia degli Steve Chase Humanitarian Awards.

Matt ringraziò la sua famiglia e suo marito per il sostegno ricevuto. Intervistato on line da Billy Eichner, Bomer è tornato a quel 2012, motivando quel coraggioso coming out, “prima che fosse una cosa accettabile da fare“.

All’epoca era una cosa rischiosa. Stava per uscire Magic Mike, che era in gran parte basato sull’appello sessuale ed avevo un ruolo romantico in televisione (in White Collar, ndr.). Dovetti valutare la mia vita personale, ovvero il fatto che presto sarei diventato un marito, avevamo tre figli e volevo riuscire a guardarli negli occhi con amore e sincerità. La verità e l’onestà erano in definitiva più importanti per me di quanto mi sarebbe costata la carriera.

E fu così che Bomer si dichiarò pubblicamente, senza che la sua carriera ne risentisse. Matt ha poi girato per il grande schermo film come Storia d’inverno, Space Station 76, Magic Mike XXL, The Nice Guys e I magnifici 7, mentre in tv è diventato un volto di American Horror Story, ha vinto un Golden Globe grazie a The Normal Heart, è comparso in Will & Grace e ha preso parte a Doom Patrol. A breve, dopo averlo riproposto a teatro, Bomer sarà anche nell’adattamento tv Netflix di The Boys in the Band, sempre targato Ryan Murphy.