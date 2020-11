Claudio Sona conferma la storia d’amore con Nicholas Cornia – la tenera foto social

Dopo un mese di rumor, l’ufficialità. Claudio Sona, primo storico tronista dichiaratamente gay di Uomini e donne, è impegnato. L’ex di Mario Serpa ha infatti augurato buon compleanno a Nicholas Cornia, che a mezzanotte in punto ha compiuto gli anni. “Buon compleanno a te, sei prezioso“, ha scritto Sona su Instagram, con tanto di emoticon a cuore e un’immagine inequivocabile, che ci mostra i due teneramente abbracciati sul divano. La stessa foto è stata poi pubblicata su Instagram Stories, ma con in sottofondo Renato Zero che canta “Ti darei gli occhi miei per vedere ciò che non vedi, l’energia, l’allegria, per strapparti ancora sorrisi“.

Nato in provincia di Modena, Nicholas vive e lavora a Bologna, dove ricopre la carica di Manager presso Manico Bistrot. Fisicamente aitante, in passato Cornia era stato etichettato come presunto compagno di Gabriele Esposito, ex ballerino di Amici di Maria che mai ha fatto pubblicamente coming out. Lo stesso Cornia, nel marzo scorso, aveva risposto ‘sì, ci siamo lasciati‘ ad un utente che gli aveva chiesto se avesse rotto con tale ‘Gabriele’.

Quella pubblicata da Sona è di fatto la prima foto social di coppia con Nicholas. Chissà se rotto il ghiaccio ne arriveranno altre. Non è chiaro, al momento, da quanto tempo i due stiano insieme.