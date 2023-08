Claudio Sona e Nik Cornia, un’estate d’amore: “È il mio appuntamento da 1275 giorni”

0:00 Ascolta l'articolo

3 anni e mezzo d’amore. Noi di Gay.it quella di Claudio Sona e Nik Cornia l’abbiamo definita una “favola moderna”. Il primo storico tronista dichiaratamente gay di Uomini e Donne ha trovato la felicità e la stabilità sentimentale al fianco di Nicholas Cornia, personal trainer.

I due stanno sempre insieme, documentando le proprie giornate sui rispettivi profili social. In questi giorni in Albania, battutissima tappa di questa estate italiana, i due hanno festeggiato un traguardo di non poco conto, ovvero i 1275 giorni dal primo reale appuntamento. La prima volta che si sono visti, infatti, risale a 4-5 anni fa al mare ma inizialmente, visto che frequentavano due compagnie diverse, non è mai scattato niente. Anzi, i due nemmeno si salutavano. A rivelarlo proprio a noi di Gay.it lo stesso Sona, un tempo appena uscito dalla turbolenta relazione con Mario Serpa, corteggiatore prescelto del programma Mediaset.

Poi a febbraio 2020, ovvero poco prima che il Covid-19 arrivasse a travolgere le vite di tutti, Sona e Cornia si sono ritrovati, grazie ad Instagram. “Ci siamo visti il 14 febbraio e poi altre 2-3 volte, poi io sono partito per il Brasile e quando sono tornato c’era il lockdown, quindi non l’ho più visto per tre mesi. A metà maggio, quando hanno sospeso la zona rossa, ci siamo finalmente rivisti e li ho capito che era la persona giusta per me”, ci ha rivelato lo scorso marzo.

Tre anni e mezzo dopo quel 14 febbraio 2020, Claudio e Nicholas non solo stanno ancora insieme ma sono più innamorati che mai. Attualmente Sona e Cornia convivono a Verona e stanno ristrutturando una casa appena acquistata in Valpolicella, con l’obiettivo di trasformarla nel loro definitivo nido d’amore.

© Riproduzione Riservata