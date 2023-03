Claudio Sona e Nik Cornia, protagonisti di una favola moderna

0:00 Ascolta l'articolo

“L’amore è una cosa semplice” canta Tiziano Ferro in una sua celebre canzone eppure chi vive una vita di coppia sa perfettamente che non sempre è così: gli alti e bassi, infatti, fanno parte delle relazioni sentimentali e bisogna essere bravi a cavalcare quelle montagne russe e ad uscirne indenni.

Lo sanno bene Claudio Sona e Nik Cornia che, come dichiarato dallo stesso ex tronista in un’intervista rilasciata ai nostri microfoni, lo scorso 2022 hanno vissuto un periodo molto difficile che però gli ha concesso di riscoprirsi, di ritrovarsi e soprattutto di ritornare insieme più forti di prima. Ma quando è nata la loro storia d’amore?

Stando a quanto svelato da Claudio, dopo la fine della sua relazione con il corteggiatore Mario Serpa, lui e Nicolas si sono visti per la prima volta 4-5 anni fa al mare ma inizialmente, visto che frequentavano due compagnie diverse, nemmeno si salutavano. “All’inizio non mi piaceva per niente perché era molto restio, poi ho scoperto che era semplicemente un po’ introverso”, ci ha raccontato il 33enne veronese.

A febbraio 2020 è arrivata la grande svolta: Nik ha risposto ad una storia di Claudio e da lì i due hanno cominciato a parlare fino a non lasciarsi più. “Ci siamo visti il 14 febbraio e poi altre 2-3 volte, poi io sono partito per il Brasile e quando sono tornato c’era il lockdown, quindi non l’ho più visto per tre mesi. A metà maggio, quando hanno sospeso la zona rossa, ci siamo finalmente rivisti e li ho capito che era la persona giusta per me”, ha dichiarato Claudio con gli occhi ancora colmi d’amore.

Insomma, una storia d’amore nata in sordina ma che oggi resiste e che soprattutto regala forti emozioni non solo ai diretti interessati ma anche e soprattutto a tutti i fan della coppia che quotidianamente li segue sui loro profili social. Claudio e Nik, infatti, sono soliti condividere con i loro follower scatti e video delle attività che svolgono insieme.

Che si tratti di una vacanza al mare, di una scalata in montagna, di un’esperienza dall’altra parte del mondo, di un aperitivo o di una semplice seduta in palestra, nulla può sfuggire alla forza della pubblicazione social. Lo sanno bene i fan della coppia che ogni giorno possono ammirarli su Instagram in tutto il loro splendore, tra tattoo, addominali scolpiti e bicipiti da urlo, ma anche nei momenti no.

“Non siamo la coppia perfetta; avrei potuto pubblicare una foto di baci, abbracci o semplicemente sdraiati uno sull’altro. Ma non siamo cosi. Non amiamo dare dimostrazioni eclatanti anche se siamo quasi sempre felici, sereni, in sintonia e soddisfatti. Capitano anche a noi le difficoltà, di vivere dei momenti di tensione, ma siamo sempre capaci di risolvere, sorridere e ripartire“, ha scritto su Instagram Claudio qualche tempo fa.

“Insieme siamo una bomba, perché i nostri progetti sono pieni di emozioni e questi due anni appena trascorsi ci hanno uniti sempre di più.

Con Nik tutto rimane tatuato sul cuore… i rapporti veri sono così!“, ha proseguito l’ex tronista di Uomini e donne in un post pubblicato sui social in occasione del secondo anniversario di coppia.

Possiamo dunque affermare, senza alcun timore, che Claudio e Nik rappresentano davvero i protagonisti di una favola moderna che come accaduto con quelle di Esopo riescono ad ispirare ed emozionare diverse generazioni, insegnandogli ad amare – e ad amarsi – incondizionatamente.

Attualmente Claudio e Nik convivono a Verona e stanno ristrutturando una casa appena acquistata in Valpolicella con l’obiettivo di trasformarla nel loro nuovo nido d’amore. Chissà che nel prossimo futuro non possano stupirci con un matrimonio o, perché no, con l’adozione di un bambino.

