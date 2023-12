Filippo Bisciglia oggetto di commenti omofobici per il suo rossetto

2 min. di lettura

Filippo Bisciglia, il conduttore di Temptation Island, è stato oggetto di insulti omofobici da parte di alcuni dei suoi fan dopo aver condiviso delle foto in cui era truccato, con rossetto sulle labbra e contorno occhi. Un make up disinibito, realizzato per un post sponsorizzato recante l’hashtag #ad in favore di un marchio che nel post viene taggato.

Nel post, Bisciglia ha sottolineato l’importanza di non giudicare nessuno, scrivendo su Instagram:

“…nessun al mondo deve essere giudicato come strano o diverso..”

“E se Temptation Island fosse un programma queer?” ci chiedevamo lo scorso giugno: un desiderata attualmente lontano dalla realtà. Non solo non c’è traccia di contenuti queer nello show di Mediaset, ma non appena un esponente del format, in questo caso Bisciglia, prova a varcare la soglia dello stereotipo di genere, ecco che il suo pubblico si scatena in commenti e ironie di matrice omofobica. Ciò che sembra spaventare gli avventori dei social di Bisciglia parrebbe essere un principio di fluidità di genere, che varchi la soglia del binarismo. Nei commenti si nota infatti un tono da “delusione” da parte di utenti (tutti maschi), che si dicono affranti dal fatto che Filippo si sia prestato a scatti fotografici con volto imbellettato dal make up. Per chi fosse incredulə nel leggere questo accadimento, confermiamo che siamo nel 2023 e che sì, è ancora necessario raccontare che ci sono (ancora) persone disturbate dal rossetto sulle labbra di un uomo cisgender.

Filippo Bisciglia è nato a Napoli il 10 novembre 1972 a Napoli. È diventato particolarmente famoso come conduttore del programma televisivo italiano “Temptation Island”, che conduce dal 2014.