36 anni di Cristiano Ronaldo, Pallone d’Oro tra i calciatori metrosexual – la gallery

Da quasi 3 anni in Italia, Cristiano Ronaldo compie oggi 36 anni. Il calciatore portoghese è arrivato a quota 762 goal in carriera, ovvero a 5 reti appena da Pelé (767), a 10 da Romario (772) e a 43 da Josef Bican (805). Con la maglia della Juventus Cr7 ha messo a segno 87 gol in 122 partite, diventando rapidamente il 17° marcatore di sempre della squadra. Ma la scalata continua, perché la dirigenza vorrebbe prolungargli di un altro anno il ricchissimo contratto da 31 milioni di euro netti a stagione.

Autentico brand da 200 milioni di euro a stagione, Ronaldo è da tempo il calciatore più paparazzato, chiacchierato e divinizzato del Globo. Un professionista esemplare, il primo ad arrivare agli allenamenti e l’ultimo ad andarsene, con 3 figli nati da mamma surrogata e una, Alana Martina, avuta dall’amata Georgina Rodriguez. A lungo inseguito da insistenti voci su una sua presunta omosessualità, tanto da dover incassare insulti omofobi dagli avversari in campo e dai tifosi della Liga (‘Maricon‘), Cristiano non ha mai replicato con sdegno ai rumor, reagendo con classe persino dinanzi al gossip. Dall’alto del proprio fisico statuario, protetto, seguito e alimentato con un’attenzione maniacale, Ronaldo è l’emblema dell’uomo metrosexual moderno, un tempo rappresentanto da un altro indimenticato asso calcistico come David Beckham.

In poco meno di 20 anni di carriera ha vinto di tutto. Una Supercoppa portoghese (2002), tre campionati inglesi (2006-07, 2007-08 e 2008-09), una Coppa d’Inghilterra (2003-04), due Coppe di Lega inglesi (2005-06 e 2008-09), una Supercoppa inglese (2007), due campionati spagnoli (2011-12 e 2016-17), due Coppe del Re (2010-11 e 2013-14), due Supercoppe spagnole (2012 e 2017), due campionati italiani (2018-19 e 2019-20), due Supercoppe italiane (2018 e 2020), cinque Champions League (2007-08, 2013-14, 2015-16, 2016-17 e 2017-18), due Supercoppe UEFA (2014 e 2017) e quattro Mondiali per club (2008, 2014, 2016 e 2017). Con la maglia del Portogallo ha fatto la Storia, vincendo il primo Europeo di sempre per il Paese, oltre ad aver conquistato cinque Palloni d’Oro (nel 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017), quattro Scarpe d’oro (nel 2008, 2011, 2014 e 2015) e decine di altri riconoscimenti.

Divo d’altri tempi, come una star del cinema muto della Hollywood degli anni d’oro, sei anni or sono Cristiano Ronaldo è stato ‘avvicinato’ a Badr Hari, kickboxer che i tabloid inglesi definirono il suo ‘fidanzato segreto’, con presunti viaggi settimanali da Madrid al Marocco con volo privato per abbracciare l’amato. Poi è arrivata Georgina, un anno fa sul palco del Festival di Sanremo, e tutti i rumor sono svaniti. 36 anni e non sentirli per l’asso portoghese, fisicamente perfetto e indistruttibile, tanto da voler giocare ad alti livelli fino ai 40 anni. In modo da battere quei pochissimi record che non ha ancora conquistato.