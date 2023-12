Josh Cavallo, il calciatore australiano presenta il fidanzato Leighton Morrell – LE FOTO

2 min. di lettura

Poco più di due anni fa Josh Cavallo ha infranto un tabù, diventando il primo calciatore professionista di alto livello e ancora in attività a dichiararsi gay dopo 30 anni.

Da allora Cavallo, oggi 24enne centrocampista centrale dell’Adelaide United, è diventato un fiero sostenitore dei diritti LGBTQIA+, portavoce di una comunità per una maggiore inclusione LGBTQ+ non solo nel calcio, ma anche nel mondo dello sport. Lo scorso anno Josh ha aspramente criticato la FIFA per aver affidato la Coppa del Mondo 2022 ad un Paese omobitransfobico come il Qatar, che considera ancora illegale l’omosessualità. È stato inoltre protagonista di diverse campagne che promuovono l’inclusività nel calcio, facendo anche una comparsa nella terza stagione di RuPaul’s Drag Race Down Under come giudice ospite. A fine novembre ha rivelato di aver subito diverse minacce di morte, per il suo attivismo, ma di non volersi affatto fermare.

E ora Cavallo ha vinto un’altra partita, perché ha ufficialmente trovato l’amore al fianco di Leighton Morrell. Nei giorni scorsi Josh ha condiviso un tenero video in cui bacia il suo ragazzo. “I nostri baci della buonanotte”, ha scritto Josh, presto travolto dai like e dai commenti. Morrell si descrive su Instagram come un elettricista che vive in Australia. Sportivo, gioca a rugby.

