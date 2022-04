Crush, prime immagini dalla rom-com queer Hulu con Auli’i Cravalho e Rowan Blanchard innamorate

2 min. di lettura

Arriverà a fine aprile sulla piattaforma Hulu Crush, commedia romantica con protagoniste Rowan Blanchard e Auli’i Cravalho, voce di Moana in Oceania, film Disney.

Prodotto da Maya Rudolph e Natasha Lyonne, il film racconta la storia di un’aspirante artista che è costretta, contro la sua volontà, ad unirsi alla squadra di atletica del liceo. La giovane ne approfitta per conoscere la ragazza per cui ha da sempre una cotta, ma presto si innamorerà di un’altra compagna di squadra, rendendosi conto cosa sia il vero amore.

Kirsten King e Casey Rackham, sceneggiatori, hanno sottolineato come il loro film sia “DAVVERO, DAVVERO GAY!!!“. La pellicola si concentra infatti sulla “gioia dell’essere queer”, piuttosto che sulla classica storia di coming out. Protagoniste due giovani attrici dichiaratamente queer, in un momento in cui si dibatte apertamente sull’opportunità di ingaggiare attori eterosessuali e cisgender per interpretare personaggi LGBTQ.

Cravalho si è dichiarata bisessuale nell’aprile del 2020, mentre Blanchard, 20enne nota per il ruolo di Riley Matthews nella serie Disney Channel Girl Meets World nonché per il ruolo di Alexandra Cavill nella serie Snowpiercer, è dichiaratamente queer.

Riprese apparentemente complicate, per le due attrici, perché Cravalho ha accusato la sua co-protagonista di essere “bifobica” in un video TikTok poi rimosso. Blanchard non ha commentato il video della collega, limitandosi a questo commento: “Sono queer, il mio ragazzo è un uomo trans e onestamente nessuno di voi sa un cazzo della mia vita privata!”. Non propriamente il lancio perfetto per una rom-com.

Il film è interpretato anche da Megan Mullaly di Will & Grace al fianco di Aasif Mandvi e Michelle Buteau, Isabella Ferreira, Tyler Alvarez, Teala Dunn, Rico Paris e Addie Weyrich. Non è ancora chiaro dove, se e quando Crush arriverà in Italia.

