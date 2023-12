Il 2024 di Lorenzo Zurzolo: da “Diabolik” a “Prisma 2”, e poi “La Storia” di Elsa Morante e “M.” di Scurati

4 min. di lettura

Il 2024 sarà un anno fantastico per Lorenzo Zurzolo e ne abbiamo già un criminale anticipo in questa fine 2023. La star, resa famosa in tutto il mondo grazie all’acclamata serie tv “Baby” – Lorenzo ha raccontato di essere stato riconosciuto a Santo Domingo da gente del posto – ha lavorato nell’ultimo anno a numerosi progetti cinematografici di qualità.

Lorenzo Zurzolo è il giovane Diabolik in “Diabolik, chi sei?” dei Manetti Bros

È da ieri nelle sale “Diabolik, chi sei?“, diretto dai Manetti Bros, terzo capitolo della saga dedicata al Re del Terrore, cult a fumetti creato dalle sorelle Giussani. Lorenzo recita nei panni del giovane Diabolik, e ci porta alla genesi dell’iconico criminale compagno di Eva Kant: si scopre – per i fanatici dell’uomo mascherato dal coltello che fa swissss – come Diabolik abbia imparato ad usare il pugnale, a riconoscere gioielli e gemme, ma soprattutto come abbia scoperto il segreto chimico-fisico con il quale poi riuscirà a produrre maschere artificiali così verosimili da permettere a lui e alla sua compagna Eva di assumere le sembianze di chiunque.

“Il mio primo personaggio davvero cattivo” ha commentato Zurzolo, che secondo alcuni critici ci ha regalato il miglior Diabolik finora visto sullo schermo. In verità Zurzolo è spesso chiamato dai registi a interpretare ruoli di ambiguità e ambivalenza.

Lorenzo Zurzolo è Daniele in “Prisma 2” di Ludovico Bessegato

Il talento di Zurzolo, a tratti frainteso per via del successo come teen-idol, sta emergendo nell’industria cinematografica italiana e le sue uscite nei prossimi mesi ne offrono evidenza. Dopo aver calcato gli Oscar grazie alla sua partecipazione nel poetico “EO” del geniale Jerzy Skolimowski, premio giuria a Cannes, pellicola indimenticabile in cui Lorenzo si relaziona con un asino, Zurzolo ha dato prova di una sfumata e complessa capacità espressiva nel suo enigmatico, complesso Daniele, personaggio “questioning” nella serie-tv “Prisma” di Ludovico Bessegato, amatissima dalla comunità queer

Concluse le riprese di Prisma 2 la scorsa estate, Zurzolo non si è sbottonato su come si evolverà la relazione tra Daniele e Andrea, che abbiamo lasciato nell’ultimo episodio della prima stagione a bordo di un pullman, in prossimità di un incontro ai Giardini della Ninfa. Daniele accetterà l’amore di Andrea (Mattia Carrano), andrà a fondo di quell’attrazione, fino ad allora confusa da uno scambio di identità di genere mutuata dai social network?

Prisma 2, diretto sempre da Ludovico Bessegato (intervista), è stato scritto da Francesca Scialanca, che ha preso il posto della sceneggiatrice della prima stagione Alice Urciolo. Accanto a Zurzolo, troveremo ancora l’intenso Mattia Carrano e poi Caterina Forza, Chiara Bordi, Matteo Scattaretico, Zakaria Hamza. Presto nuove anticipazioni su Gay.it su Prisma 2 (no, non faremo spoiler).

Lorenzo Zurzolo e il bacio gay in “Il weekend” di Riccardo Grandi

Non tuttə sanno che Zurzolo ha già affrontato un ruolo di sommersa fluidità affettiva. È accaduto nello sfortunato thriller “Il weekend”, prodotto da Eagle Pictures, diretto da Riccardo Grandi, e uscito nel 2020 in piena pandemia, con le sale chiuse. Nel film Zurzolo recita anche una scena sconosciuta ai più, nella quale il suo personaggio – l’ambiguo, carismatico e manipolatorio Alessandro – si lascia andare a un bacio gay con Giulio, un giovane omosessuale interpretato dal bravo Filippo Scicchitano. Alessandro e Giulio sono invischiati in una cupa storia di ricostruzione di un passato weekend di festa, che i due avevano trascorso insieme ad altri amici, e alla fine del quale si era consumato un fattaccio di sangue. Capelli lunghi e charme tenebroso, nel film Zurzolo è una presenza incombente in un thriller low budget, dall’incalzante incedere teatrale, che nella dipanatura dell’enigma rimanda al genere giallo all’Agatha Christie. Da ripescare, lo trovate su Prime.

Lorenzo Zurzolo è Italo Balbo in “M. Il Figlio del Secolo” di Joe Wright

Ma non è finita qui. Zurzolo sarà il numero due del fascismo, Italo Balbo, nell’attesa, discussa e ciclopica serie tv “M. Il Figlio del Secolo“, tratta dal primo capitolo del romanzo storico di Antonio Scurati sull’epopea dell’uomo Mussolini (interpretato da Luca Marinelli), alla regia il gigantesco Joe Wright (L’ora più buia).

Lorenzo Zurzolo è Carlo in “La Storia” di Francesca Archibugi tratto dal romanzo di Elsa Morante

Di più. Zurzolo è nella serie tv di Francesca Archibugi, “La Storia” di Elsa Morante, romanzo cardine per la storia del nostro paese. Nel cast Jasmine Trinca, Elio Germano, Asia Argento, Valerio Mastrandrea e l’esordiente Francesco Zenga. Zurzolo recita nel ruolo di Carlo (Davide Segre) l’ebreo anarchico che si unisce ai partigiani.

A proposito del clima politico della destra di governo e sulla coincidenza di recitare in due ruoli appartenenti a due sponde opposte della storia – l’ebreo partigiano anarchico ne “La Storia”, e Italo Balbo vice di Mussolini, in “M. Il Figlio del Secolo” – Lorenzo ha così risposto durante un’intervista: