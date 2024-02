I film LGBTQIA+ della settimana 5/11 febbraio tra tv generalista e streaming

4 min. di lettura

Lunedì 5 febbraio, Queer Eye 8 su Netflix

I Fantastici 5 tornano a New Orleans per vivacizzare la vita dei loro eroi con una serie di trasformazioni emozionanti. Da un allenatore e insegnante della Scuola per sordi che fatica a riconoscere il proprio valore a un amante della vita all’aria aperta nato nel bayou che cerca di riaccendere la scintilla nel suo matrimonio, Queer Eye continua a trasformare vite e a celebrare il potere della gentilezza regalando nuove lacrime e risate.

Martedì 6 febbraio, Il Festival di Sanremo su Rai1, dalle ore 20:30

Finalmente ci siamo. Ha inizio oggi il settantaquattresimo Festival di Sanremo con la conduzione, per il quinto anno consecutivo, di Amadeus. Al suo fianco per la serata di apertura Marco Mengoni, in trionfo nel 2023 e qui negli inediti abiti di co-conduttore. Questa sera ascolteremo tutti i cantanti in gara. Nelle serate successive co-condurranno Giorgia, Teresa Mannino, Lorella Cuccarini e Fiorello. 30 i big, 9 dei quali provenienti dalla scuola di Amici, con le donne super favorite secondo i bookmakers e una serata duetti che promette di far cantare l’Italia intera nella giornata di venerdì. Sabato, ovviamente, finalissima.

Mercoledì 7 febbraio, J. Edgar su Iris alle ore 21:00

Diretto da Clint Eastwood, film sceneggiato dal premio Oscar Dustin Lance Black, sceneggiatore di Milk nonché marito di Tom Daley. Interpretato da Leonardo DiCaprio, Armie Hammer, Naomi Watts, Ed Westwick, Jeffrey Donovan e Judi Dench, il film porta al cinema la storia di J. Edgar Hoover, giovane uomo ambizioso nell’America proibizionista, nominato capo dell’FBI dal Presidente Calvin Coolidge.

Figlio di un padre debole e di una madre autoritaria, Edgar è ossessionato dalla sicurezza del Paese e dai criminali che la minacciano a suon di bombe e volantini. Avviata una lotta senza esclusione di colpi contro bolscevichi, radicali, gangster e delinquenti di ogni risma, il direttore federale attraversa la storia americana costruendosi una reputazione irreprensibile e inattaccabile. A farne le spese sono i suoi nemici, reali o supposti, tutti ugualmente ricattabili dai dossier confidenziali raccolti, archiviati e custoditi da Helen Gandy, fedele segretaria che rifiutò il suo corteggiamento e ne sposò la causa.

Dove sia l’aspetto LGBT? Facile a dirsi, nel personaggio di Clyde Tolson, interpretato da Armie Hammer. Rumor alla mano, tra J. Edgar e Clyde c’era un rapporto che andava ben oltre l’aspetto professionale, tant’è che alla morte di Hoover, Tolson ne ha ereditato i beni e la casa, dove si trasferì e trascorse i suoi ultimi anni di vita. Peccato che nel film di Eastwood questo aspetto sia solo lontanamente accennato, tanto dall’aver attirato non poche critiche dalle associazioni LGBT

Giovedì 8 febbraio, Swimming Pool su La7d alle ore 21:30

Film del 2003 di François Ozon, con protagonisti Charlotte Rampling, Ludivine Sagnier, Charles Dance, Marc Fayolle, Jean-Marie Lamour e Mireille Mossè.

Sarah Morton, una scrittrice di popolarissimi gialli, va nella casa delle vacanze del suo editore in Provenza con l’intenzione di lavorare e riposarsi. Ma l’improvviso arrivo di Julie, la figlia francese del suo editore, fa sì che lavoro e riposo siano assolutamente fuori questione…

Venerdì 9 febbraio, Il Diavolo Veste Prada su Netflix

Nel favoloso e sfavillante mondo della moda, Miranda Priestly è un mito assoluto. Esile ed elegante come nessuna, dirige la rivista patinata più venduta e prestigiosa del pianeta. Quando Andrea Sachs – ventitré anni, una laurea in tasca e in testa il sogno di diventare scrittrice – accetta di lavorare per lei in cambio di una futura raccomandazione, non sospetta di avere stretto un patto con il diavolo. Perché Miranda dietro l’aspetto impeccabile, nasconde un’indole velenosa e volubile, capace di trasformare la vita di Andrea in un vero e proprio inferno.

Cult del 2006 di David Frankel, con un’iconica Meryl Streep affiancata per l’occasione da Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Simon Baker, Adrian Grenier e Tracie Thoms.

Sabato 10 febbraio, Mulholland Drive su Mubi

Un’aspirante attrice canadese incontra una femme fatale che soffre di amnesie. Si dipana così la storia e le due donne diventano personaggi diversi nella seducente e inquietante visione che David Lynch rende della fabbrica dei sogni hollywoodiana.

Inizialmente concepito come episodio pilota per una serie TV e poi trasformato in lungometraggio, Mulholland Dive. è un’impresa cinematografica che cattura fantasie hollywoodiane, emozioni barocche e oscuri paesaggi onirici. Un impareggiabile capolavoro di surrealismo.

Domenica 11 febbraio, Kinky Boots su Paramount+

Dai creatori di Calendar Girls, un’esilarante commedia tratta da un’esilarante storia vera. Per generazioni, la famiglia Price ha realizzato scarpe da uomo. Ma per salvare l’azienda dall’imminente bancarotta, il giovane erede Charlie Price si rivolge alla drag queen Lola, un improbabile nuovo consulente creativo che gli darà un’ idea per salvare l’azienda: fabbricare scarpe per uomini che si vestono da donna. Il suo stile oltraggioso porterà una boccata d’aria fresca nella vecchia e soffocante fabbrica!

Nei panni di Lola uno strepitoso Chiwetel Ejiofor, con Billy Porter acclamato e premiato a teatro nella trasposizione musical firmata Cyndi Lauper.

