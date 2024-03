The History of Sound, via alle riprese del film con Paul Mescal e Josh O’Connor innamorati

2 min. di lettura

Se ne parla dal 2021 e ora finalmente ci siamo. Secondo quanto riportato dal’l’account X/Twitter Film Updates, sono ufficialmente iniziate le riprese di The History of Sound di Oliver Hermanus, con protagonisti Paul Mescal e Josh O’Connor. Una storia d’amore queer ambientata nel corso della Prima Guerra Mondiale, tratta da un racconto breve di Ben Shattuck, vincitore del Premio Puschart. A confermare la notizia è stato poi lo stesso Hermanus, che ha pubblicato il ciak dal set sul proprio profilo social.

Al centro della trama due giovani uomini, Lionel (Mescal) e David (Josh O’Connor), che durante la prima guerra mondiale registrano le vite e le voci dei propri connazionali. Innamorandosi l’uno dell’altro.

Parlando a Variety nel lontano 2021, il regista Oliver Hermanus dichiarò:

“Mi sono innamorato all’istante del bellissimo racconto di Ben Shattuck e sapevo che dovevo essere coinvolto nel suo adattamento sullo schermo. Paul e Josh sono due degli attori più promettenti della loro generazione, che condivideranno con noi performance profondamente piene di sentimento. Questa è una storia d’amore inaspettata che ha bisogno di essere raccontata: è un viaggio attraverso la vita dell’America, attraverso il XX secolo e le tradizioni della musica popolare americana, tutto visto attraverso il legame tra due uomini immersi nella storia del suono. Questa storia innegabilmente potente risuonerà sicuramente con il pubblico di tutto il mondo”.

Entrambi gli attori (etero) hanno già interpretato personaggi queer. O’Connor è apparso in God’s Own Country nel 2017, nel ruolo del contadino sessualmente frustrato Johnny Saxby, mentre Mescal ha recentemente recitato al fianco di Andrew Scott nel meraviglioso All of Us Strangers di Andrew Haigh, da oggi nelle sale d’Italia. Nel mezzo si è meritato anche una nomination agli Oscar grazie ad Aftersun, mentre Josh ha incantato Alice Rohrwacher con La Chimera.

Recentemente, via Sunday Times, Mescal ha così affrontato il tema degli attori etero che interpretano personaggi omosessuali: “Il problema è che ci sono state così tante interpretazioni queer nel cinema che sono state offensive, ma questo è dovuto al fatto che i registi e gli attori sono stati negligenti“.

O’Connor sarà inoltre a breve al cinema al fianco di Mike Faist e Zendaya nell’attesissimo Challengers di Luca Guadagnino, romantic drama sportivo che potrebbe regalare sorprese queer.

Vincitore della Queer Palm nel 2011 per Beauty e nel 2019 in gara per il Queer Lion a Venezia con Moffie, Oliver Hermanus, da sempre dichiaratamente gay, ha nel frattempo girato alcuni episodi della miniserie di prossima uscita Mary & George, con Julianne Moore e un disinibito Nicholas Galitzine amante di Re Giacomo VI come protagonisti.

