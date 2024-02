Cucciolo, Milos, Micciarella e il coming out in Mare Fuori 4 (SPOILER VIDEO)

2 min. di lettura

14 puntate da vedere tutte d’un fiato. La 4a stagione di Mare Fuori è da due giorni interamente disponibile su RaiPlay, con gli ultimi otto episodi che si sono aggiunti ai 6 sbloccati a inizio febbraio. Otto nuove puntate in cui ritrovare gli amati personaggi della serie Rai, molti dei quali costretti inevitabilmente al cambiamento, perché oramai maggiorenni. Adolescenti chiamati a maturare, e in fretta, a prendere decisioni di rottura, rinunciando all’amore incondizionato della famiglia, abbandonando il peso di quei legami familiari che sono ancora oggi capaci di condizionare le loro vite.

Tra le mille trame di Mare Fuori impossibile non soffermarci su Cucciolo e Milos, coppia nascosta, che vive un ‘amore proibito’ e lontano da occhi indiscreti.

ATTENZIONE SPOILER

Micciarella (Giuseppe Pirozzi), fratello di Cucciolo, dopo la scoperta dell’omosessualità del fratello si allontana da lui, lo insulta, lo schifa, prova vergogna, avvicinandosi pericolosamente ad Edoardo. Luigi Di Meo detto Cucciolo (Francesco Panarella), nel frattempo, si avvicina a Rosa Ricci, che pur di far ingelosire Carmine Di Salvo (Massimiliano Caiazzo) finge nei suoi confronti un interesse che non esiste. Anche perché Rosa sa dell’omosessualità di Cucciolo, che comincia a non saper più gestire il peso della menzogna. Cucciolo non ne può più, non vuole più nascondersi, vuole vivere il proprio amore nei confronti di Milos (Antonio D’Aquino) alla luce del sole. E decide di fare coming out davanti a tutti i ragazzi dell’IPM

È la puntata 9, intitolata “Crescere troppo in fretta“, la puntata spartiacque per Cucciolo, Micciarella e Milo.

Fatto un lugno respiro, Cucciolo chiama tutti i compagni nella sala comune. “Venite con me, vi devo parlare”, urla. “Ve lo dico senza troppi giri di parole. Sono gay. O se preferite ricchione, femminella, recchia fracica. Chiamatemi come cazzo volete voi. Sapete perché ve lo sto dicendo ora? Perché ho capito una cosa. Ho capito che non ho niente, ma niente, niente di cui vergognarmi”.

A quel punto ad un ragazzo scappa una risata. Cucciolo si avventa su di lui, mentre gli altri osservano senza dire una parola, e lo prende per il volto. “Fammi capire una cosa, ho detto qualcosa che ti ha fatto ridere?”, lo incalza. “O pensi che siccome sono ricchione io non ti posso rompere la faccia? Se qualcuno ha qualcosa da dire, che parli ora o taccia per sempre”.

Ed è qui che Milos va via, senza dire niente, seguendo Edoardo Conte (Matteo Paolillo). Il giovane non ha avuto il coraggio di farsi avanti rompendo inevitabilmente con Cucciolo, che ha però ritrovato la stima e la vicinanza di Micciarella, orgoglioso di quel fratello maggiore che non l’ha mai abbandonato, aprendo il proprio cuore senza pensar troppo alle possibili conseguenze, decidendo in un colpo solo di inimicarsi definitivamente Edoardo, mettere a rischio il rapporto con tutti gli altri ragazzi dell’IPM e perdere l’amore di Milos. Tutto questo solo e soltanto per vivere appieno il proprio orientamento sessuale, senza più dover fingere di essere altro.

Come si svilupperà il tutto, ovviamente, lo scopriremo in Mare Fuori 5, già in produzione e tra un anno fuori ovunque.

