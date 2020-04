Tanti auguri alla Regina Elisabetta II: i 94 anni di Sua Maestà e il pensiero alla comunità LGBT

Elizabeth Alexandra Mary, conosciuta da tutti come la Regina Elisabetta II, è nata il 21 aprile 1926 e oggi festeggia 94 anni. Incoronata nel corso di una cerimonia all’abbazia di Westminster il 2 giugno 1953, quest’anno festeggerà anche i suoi 67 anni di regno.

Non basterebbe un giorno per raccontare la vita di questa grande donna, sia prima che dopo aver ereditato il posto al trono dal padre, morto prematuramente per un tumore ai polmoni, quando Elisabetta aveva solo 27 anni.

Per tutti gli anni del suo regno (e per i molti a seguire, ne siamo sicuro) la Regina Elisabetta ha sempre rivolto uno sguardo anche alla comunità LGBT britannica. Oltre a lei, anche Lady Diana, e poi i figli Harry e William, non si sono mai tirati indietro, portando conforto ai malati di AIDS negli anni ’80, e supportando le molte associazioni attive nel Regno Unito.

Il pensiero della Regina Elisabetta per la comunità LGBT

In 67 anni, Queen Elizabeth più volte si è dimostrata dalla parte della nostra comunità.

Royal Assent alla legge sul matrimonio egualitario

La prima volta che la Regina è intervenuta sulla questione, è stato nel 2013, quando ha apposto il timbro reale alla legge approvata dal Parlamento che rendeva possibile il matrimonio tra persone dello stesso sesso, sia civile che religioso. Dal 1953, anno della sua incoronazione, è la prima volta che ha personalmente trattato l’argomento LGBT, seppur con un gesto formale, previsto per tutte le leggi.

Turing Law: perdono a tutte le persone LGBT perseguitate

Un provvedimento del 2017, che prevede il perdono postumo e la riabilitazione di oltre 60.000 persone LGBT perseguitate dalla legge inglese perché omosessuali. Prende il nome da Alan Turing, genio matematico, che per la sua omosessualità dovette passare anni di terribili umiliazioni, fino al giorno del suo suicidio.