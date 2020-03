Mese della salute bisessuale: avere un partner bisex

Per la seconda settimana del mese di marzo dedicato alla salute delle persone bisessuali, affrontiamo un tema particolare: avere un partner bisex. Se per molti è una storia sentimentale come un’altra, una cosa semplice e scontata, non per tutti è così. Infatti, per ragioni spesso incredibili, non tutti sono disposti ad avere una relazione con una persona di questo orientamento sessuale.

Come già visto, l’intolleranza nei confronti di un partner bisex parte da degli stereotipi e pregiudizi. In primo luogo c’è la gelosia e il tradimento. C’è lo stereotipo numero uno: gli va bene tutto. Ci si orienta quindi subito all’infedeltà (e quindi al tradimento), poiché una persona bisessuale potrebbe andare a letto ogni sera con un uomo o una donna diversi.

Altri invece parlano di una vera e propria gelosia. Ma da dove deriva? Solo dal fatto che un partner bisex potrebbe essere attratto da persone sia dello stesso sesso che di sesso diverso?

Non è difficile comprendere tutte queste paranoie: scarsa informazione. Manca un tassello importante nella concezione di una persone bisex: se il tuo partner è bisessuale, non significa che ti tradirà. Tu sei innamorato/a della persona, non del su orientamento sessuale. Stessa cosa naturalmente dall’altra parte.

La bifobia alla base dell’accettazione nell’avere un partner bisex

La terapeuta Deanna Richards del blog “Lighthouse” ha spiegato come alla base di una particolare gelosia e insicurezza c’è proprio la bifobia.

C’è l’idea che le persone non monosessuali (omosessuali o eterosessuali) non abbiano limiti. Questo può sembrare spaventoso per i partner, perché c’è la sensazione che non ti possa fidare di qualcuno senza confini, e la gelosia nasce naturalmente da questo.

Una sensazione sbagliata, causata come già spiegato dagli stereotipi.