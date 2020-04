Morto per Coronavirus Luis Sepulveda: il suo ‘La gabbianella e il gatto’ era l’amore in una famiglia non tradizionale

Lo scrittore cileno Luis Sepulveda, ricoverato assieme alla moglie per Coronavirus, è morto stamattina. Aveva 70 anni. Si trovava in un ospedale a Oviedo, città della Spagna, per una forte polmonite, accentuata dal Covid 19, che avrebbe contratto a febbraio, quando si trovava in Portogallo.

Luis Sepulveda lascia ai posteri numerose e indimenticabili opere. “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare”, “Il vecchio che leggeva romanzi d’amore”, “Il mondo alla fine del mondo”, solo per dirne alcune. In tutti i suoi libri, c’erano la lotta tra il bene e il male, ma anche racconti di vita, una vita intensa, sofferta, e piena di esperienze indimenticabili.

Lo ricordiamo quando bacchettò Marcello Pera, che nel 2005 era il Presidente del Senato della Repubblica. Quello stesso anno, la Spagna approvò i matrimoni gay. E Pera, prima Forza Italia e poi Popolo delle Libertà fino al 2013, aveva criticato la legge, spiegando:

E’ falso che si tratti di conquiste civili o di misure contro le discriminazioni.

Da politico di centro-destra, Marcello Pera era sempre stato contrario alle leggi che riguardavano i diritti civili. Ma Sepulveda gli rispose a tono, durante un’intervista a Repubblica: