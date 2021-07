Cupcake, il fantastico corto animato che celebra il matrimonio egualitario – VIDEO

< 1 minuto di lettura

Per celebrare il Pride Month del 2021, YouTube ha realizzato un delizioso cortometraggio LGBTQ+, Cupcake il titolo, che guarda al ‘caso’ delle coppie LGBT rimbalzate da più pasticcerie d’America, perché rifiutatesi di realizzare torte di nozze.

Cupcake ruota attorno ad un’anziana pasticciera ‘omofoba’, Allyson il suo nome, che va incontro ad un cambiamento di opinione, ad un’evoluzione, riconoscendo l’amore in tutte le sue forme grazie al magico intervento di alcuni decorazioni da torta. Perché l’amore non conosce genere, razza o orientamento sessuale. Cupcake, parola utilizzata in gergo anche per definire gli uomini gay, racconta come tutti noi nel nostro piccolo possiamo cambiare il mondo, affinché possa diventare un luogo più accogliente e inclusivo.

La storia è stata ispirata da un responsabile creativo di YouTube, che ha avuto difficoltà a trovare decorazioni per torte per il proprio matrimonio con il compagno. Il cortometraggio è stato presentato in anteprima durante lo streaming live di YouTube Pride 2021, evento ideato per raccogliere fondi per la Elton John AIDS Foundation, The Trevor Project e akt.