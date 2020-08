Issima91, aggressione verbale omofoba in vacanza: “Mi hanno urlato finoc*hio, poi sono fuggiti” – VIDEO

“È uno di quei video che non avrei voluto girare”. Ha esordito così Issima91 nell’ultimo filmato caricato sul suo canale YouTube, che si sta avvicinando ai 400.000 iscritti. Cristiano Cervigni, classe 1991, è uno degli YouTuber più irriverenti del panorama italiano: dichiaratamente gay, amante del gossip e del mondo trash, nelle scorse ore è dovuto farsi più serio per raccontare lo spiacevole episodio di omofobia che lo ha coinvolto in prima persona.

In vacanza all’Isola d’Elba con il coinquilino Diego ed alcuni amici, Issima91 ha rivelato di essere stato vittima di alcuni attacchi verbali nell’ultima sera della sua vacanza. Recatosi dopo cena in uno dei locali di Marina di Campo, lo YouTuber toscano è stato raggiunto dagli insulti di una comitiva di giovani turisti. Ecco cos’è successo poco prima che Cristiano entrasse nel bar:

C’era un gruppo di ragazzi. Nel mentre che passavo, uno di questi ha urlato “finoc*hio”. All’inizio pensavo lo dicesse a un suo amico, […] poi mentre li stavo superando, sempre questo ragazzo me lo ha urlato per una seconda volta, davanti a tutti.

Issima91, deriso per strada perché gay: “Mi sono rotto di far finta di nulla”

Cristiano ha poi rivelato di essersi fermato di proposito vicino al gruppo, per ascoltare e comprendere meglio se l’attacco fosse riferito proprio a lui. Arrivata la conferma con una terza ripetizione, Issima91 si è voltato per chiedere spiegazioni. Di tutta risposta, il gruppo di ragazzi si è dileguato in un istante, bofonchiando qualche giustificazione. “Non mi succedeva dall’apertura del canale YouTube, circa cinque anni”, ha aggiunto Issima91, che ha colto l’occasione per ricordare gli atti di bullismo a sfondo omofobico che era solito subire da piccolo:

Mi ha riportato in un baratro, a quando ero adolescente e non potevo mettere piedi fuori casa perché mi dicevano queste robe.

Dopo essersi rivolto direttamente in video a tutte quelle persone che continuano ad usare l’orientamento sessuale altrui come pretesto per offese e derisioni, lo YouTuber ha spronato chiunque finisca nel mirino dei bulli a reagire, sempre con intelligenza, sempre in difesa di sé stessi: