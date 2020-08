Daniel Zamudio, il ragazzo divenuto simbolo della lotta all’omofobia

Da alcune settimane, in Italia si parla della legge contro l’omotransfobia, in esame alla Camera. Con lo stop dei lavori in Parlamento per le ferie estive, però, noi continuiamo ad affrontare queso tema e la sua importanza. Vogliamo oggi ricordare un ragazzo, Daniel Zamudio. Con la sua storia ha convinto i politici che una legge che ci tuteli non è un testo inutile, ma una vera protezione verso chi non ci accetta. Daniel Zamudio, a suo scapito, è diventato un’icona della lotta contro ogni forma di odio.

Daniel Zamudio, ucciso dall’ignoranza e dall’omofobia

La storia di questo ragazzo inizia il 3 agosto 1987 a Santiago del Cile. Daniel Zamudio è un ragazzo omosessuale, che ha fatto coming out con la famiglia quando aveva 13 anni. Per essere indipendente, aveva iniziato a lavorare in un negozio. Viveva la sua sessualità molto tranquillamente e liberamente, accettato dalla famiglia (forse non dal padre) e dagli amici. Non mancavano mai però minacce, solitamente fuori dai locali LGBT che frequentava, da parte di gruppi neonazisti.

Venerdì 2 marzo 2012, Daniel come al solito era andato al lavoro. Ma quella sera, non torna a casa. La famiglia era preoccupata, e dopo due giorni di attesa, decise di denunciare la scomparsa. La descrizione fornita dalla madre permise alla Polizia di rintracciarlo: Daniel era stato ricoverato all’ospedale, dopo essere stato trovato abbandonato e senza sensi al Parque San Borja di Santiago.