La mamma che appoggia il ddl Zan: ‘Chi afferma che la legge è inutile, forse dovrebbe parlare con noi’

Prima della rinascita, però, c’è stata la depressione. Un tunnel buio senza uscita. Intorno ai 10 anni, la mamma di Maddalena capisce che qualcosa non va. La ragazza aveva sempre preferito il vestito di Zorro a quello da principessa e le piaceva vestirsi da maschio. Tutto questo andava bene ad Anna, perché era felice così. Alle medie, invece, inizia il bullismo. E la felicità di Maddalena svanisce. Inizia ad andare male a scuola, viene bocciata, e a casa non mangiava più, stava sempre da sola, sotto il cappuccio della felpa. Depressione, la diagnosi dello psicologo. E farmaci.

Invece, non avevano capito cosa turbava veramente Maddalena.

Una sorta di terapia riparativa e il cambio di passo

Prima di iniziare l’anno in una nuova scuola, Maddalena aveva iniziato a frequentare un gruppo per ragazzi “difficili”. Il racconto della madre mostra come era caduta, senza saperlo, tra le braccia di persone che pensano ancora che l’omosessualità sia una malattia. E una terapia riparativa può risolvere il “problema”.

Una specie di lavaggio del cervello. Le dicevano che per essere felice doveva vestirsi da donna, pensare all’amore con un uomo, la portavano a comprarsi vestiti da femmina. E’ durato poco, per fortuna. Capite perché è importante una legge contro il razzismo omofobico? Perché fino a che si penserà che una persona omosessuale può essere rieducata, ci sarà sempre chi riterrà “naturale” schernirla o peggio aggredirla.

Ma la nuova scuola cambia tutto. Una professoressa che la aiuta ad aprirsi, il coming out con i compagni di classe, e a distanza di due anni, dopo una tesina sull’omosessualità (esami di terza media), il coming out anche con la mamma.

Quando ha fatto coming out eravamo ormai pronti, è stato l’anno del primo Pride a Udine, e con lei in piazza c’eravamo tutti: le sue sorelle, mia madre, mio marito ed io. Anzi, la nonna le ha fatto il regalo, qualche mese dopo, di accompagnarla al grande Pride di Londra. Pensate, mia mamma, una ex prof in pensione, con il filo di perle al collo che sfila al corteo gay. Incredibile. Oggi insieme a me viene nelle scuole per parlare con i ragazzi della nostra esperienza. Insieme alla felicità però, adesso, la paura è cresciuta.

Un forte appello a favore del ddl Zan

Questo racconto mostra le preoccupazioni di una mamma che vuole solo il bene per sua figlia. Mostra però anche una ragazza lesbica che alla mamma dice, “a volte faccio finta di essere etero per non dare spiegazioni“. Mostra il disagio che può portare un segreto del genere. E mostra come ci sia disinformazione e un aiuto praticamente nullo, tanto da parte dei medici che dalla scuola.